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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۵:۰۶

در عملیات نیروهای عراقی؛

والی داعشی بغداد به هلاکت رسید

والی داعشی بغداد به هلاکت رسید

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از هلاکت والی داعشی بغداد در عملیات نیروهای مبارزه با تروریسم این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از هلاکت والی داعشی بغداد در عملیات نیروهای مبارزه با تروریسم این کشور خبر داد.

سرتیپ «یحیی رسول» روز چهارشنبه اعلام کرد که دستگاه اطلاعات عراق توانست این سرکرده داعش را در یک عملیات منحصربفرد به هلاکت رساند.

وی در این بیانیه گفت: دستگاه اطلاعات موفق شد در یک عملیات ویژه و برق آسا «عمر شلال عبید الکرطانی» والی داعشی بغداد به همراه «لیث جمال ابوالبراء» دستیار رسانه ای وی و «قتال المهاجر» از معاونانش را از پای درآورد.

در این بیانیه به محل کشته شدن این تروریست های داعش اشاره ای نشده است.

رسول همچنین افزود که نیروهای عراقی پیش از این «احمد عیسی الزاوی ابوطلحه» را به هلاکت رسانده بودند و الکرطانی جایگزین وی شده بود.

این در حالی است که اداره اطلاعات وزارت کشور عراق هم در بیانیه‌ای از دستگیری هفت عضو گروه تروریستی داعش در استان صلاح الدین واقع در شمال بغداد خبر داده بود.

کد مطلب 4975319

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