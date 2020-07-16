دستگیری حفار غیرمجاز و کشف ۱۲ قلم اموال تاریخی در گرگان

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، احمد تجری اظهارکرد: در پی گزارش دوستداران میراث‌فرهنگی مبنی بر حفاری غیرمجاز توسط افراد سودجو در بنایی تاریخی در بافت تاریخی گرگان (استرآباد)، موضوع در دستور کار پایگاه عملیاتی مرکز یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری کلانتری ۱۲ گرگان و پس از کسب نیابت قضایی به محل اعزام شدند و پس از انجام عملیاتی موفق شدند در شامگاه دوشنبه ۲۳ تیرماه علاوه بر دستگیری یک نفر از حفاران غیرمجاز در حین ارتکاب جرم، ۱۲ قلم اموال تاریخی شامل پنج عدد ظروف سفالی، یک صندوقچه چوبی، دو عدد مصنوعات سنگی، دو عدد نسخه خطی و دو قلم ظروف مسی را هم کشف و ضبط کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردگشری و صنایع دستی گلستان تصریح کرد: فرد دستگیر شده به‌همراه اقلام تاریخی و ادوات حفاری غیرمجاز برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

تجری اضافه کرد: دو نفر از حفاران غیرمجاز با استفاده از تاریکی شب متواری‌شده که تحقیقات لازم برای دستگیری آنان از سوی مراجع انتظامی ادامه دارد.