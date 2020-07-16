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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

در معاملات امروز

سهام آسیا اقیانوسیه افت کرد

سهام آسیا اقیانوسیه افت کرد

واکنش محتاطانه سرمایه‌گذاران در مورد داده‌های اقتصادی چین باعث شد در معاملات امروز، پنج شنبه سهام آسیا اقیانوسیه افت کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنج‌شنبه، واکنش محتاطانه سرمایه‌گذاران در مورد داده‌های اقتصادی چین باعث شد تا سهام آسیا اقیانوسیه افت کند.

داده‌ها نشان داد که اقتصاد چین در ۳ ماهه دوم امسال با رشد فراتر از انتظار ۳.۲ درصدی روبرو شده است اما فروش خرده‌فروشی‌ها بدتر از انتظارات بوده و ۱.۸ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۶۴ درصد افت کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۸۰ درصد پایین آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۱.۴۱ درصد سقوط کرد، در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با سقوطی ۱.۱۱ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۷۷ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۷۹ درصد پایین آمدند.

در بازار ارز، دلار که شب گذشته در برابر رقبای آسیایی خود افت کرده بود امروز اندکی از این افت را جبران کرد. در برابر یوآن چین دلار توانست ۰.۰۴ درصد تقویت شده و به ۶.۹۹۱۴ واحد برسد. در برابر ین ژاپن دلار ۰.۰۴ درصد بالا آمد و به ۱۰۶.۹۶ واحد بازگشت.

کد مطلب 4975333

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