تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران دچار وقفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله ملکی طی نامهای به استاندار مازندران خواستار حمایت و توجه ویژه در جذب اعتبارات استانی و ملی برای تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان شد و افزود: عدههای مسئولان در خصوص جذب اعتبارات کلان استانی و ملی برای تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران محقق نشده است.
وی در این نامه آورده است: با توجه به پیگیریهای فراوان کتبی و حضوری گذشته و اینکه ساخت موزه دفاع مقدس مازندران مدتی است که متأسفانه دچار وقفه شده و بودجهای در اختیار نداریم، خواهشمند است، دستورات مقتضی را برای درنظرگرفتن این مقوله در بودجه دستگاههای ذیربط صادر بفرمائید.
در بخش دیگری از نامه آمده است: استانهای گیلان و گلستان که سالها در امر ساخت موزه دفاع مقدس، از مازندران عقب بودهاند، با پیگیری مسئولین استانی و از طریق ارتباط ویژه نمایندگان خود با دکتر نوبخت توانستند بودجه کلانی را برای ساخت موزهشان جذب کند، بدیهی است رسیدن به این مقصود نیازمند پیگیری جدی است.
سردار ملکی اضافه کرد: همچنین به زودی سردار سرلشکر «محمد باقری»، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح، از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران بازدید خواهند کرد. بیتردید مشاهده وضعیت رکود فعلی و در عین حال اعلام افتتاح مرکز در چند سال قبل، به هیچ وجه برای اعتبار و حیثیت استانی مناسب نخواهد بود.
ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران از ۱۲ سال قبل شروع شده است.
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