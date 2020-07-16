اقدامات نهایی برای ساخت کتابخانه مرکزی قزوین بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ویژه مقدمات ساخت کتابخانه مرکزی شهر قزوین صبح پنجشنبه با حضور هادی امیری، مدیر کل امور عمرانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ پیمان پیر مرادی، مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری قزوین، علی رحمانی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و عباسعلی درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ فاطمه محمدبیگی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.
فاطمه محمدبیگی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین در این نشست که به منظور بررسی وضعیت زمین کتابخانه مرکزی قزوین و ارائه پیشنهادات در خصوص ساخت این پروژه برگزار شد، ضمن تشکر از دغدغه همه مسئولان استانی در جهت ساخت کتابخانه مرکزی گفت: ساخت این کتابخانه یکی از دغدغههای استان است که در راستای توسعه زیرساختهای فرهنگی و تقویت سرانه کتابخانه های استان احداث خواهد شد که با همدلی و همراهی و حمایت مسئولان از جمله نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین را میطلبد.
محمد بیگی اظهار داشت: پروژه ساخت کتابخانه مرکزی قزوین به دلیل مشکلات اعتباری پس از ۱۰ سال هنوز آغاز به کار نشده است و سالهاست در قالب یک زمین باقی مانده است.
وی با اشاره به رشد جمعیت، مهاجرپذیری و جمعیت جوان قزوین بر لزوم توسعه فضاهای کتابخانهای در این شهر تاکید کرد.
مدیر کل فنی و امور عمرانی استانداری قزوین نیز در این نشست با بیان اینکه کتابخانه مرکزی قزوین از پروژههای مهم استان قزوین است و باید هرچه سریعتر به بهره برداری برسد گفت: امیدواریم با همراهی مسئولان استانی، جذب اعتبارات لازم و نیز هماهنگی میان دست اندرکاران این پروژه فرهنگی، بتوانیم به زودی شاهد بهره برداری از کتابخانه مرکزی قزوین باشیم.
رحمانی اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبارات لازم و پس از طراحی نقشههای اولیه و برآوردهای لازم نسبت به شناسایی سرمایه گذار، در جهت ساخت این پروژه اقدام میشود و امیدواریم به زودی شاهد تکمیل و بهره برداری از این کتابخانه باشیم.
در حاشیه این جلسه حاضران در جلسه، از بخشهای مختلف کتابخانه، عملیات عمرانی تکمیل ساختمان و بخش فنی کتابخانه صحبت و نظرات خود را مطرح کردند.
شهرستان قزوین ۵۹۶ هزار نفر جمعیت دارد و زمین کتابخانه مرکزی آن در خیابان پونک در ضلع شمالی شهر واقع است.
نظر شما