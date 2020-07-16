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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۷

با حضور فرمانده کل ارتش؛

مراسم بزرگداشت امیر سرتیپ خلبان صدیق به‌صورت مجازی برگزار شد

مراسم بزرگداشت امیر سرتیپ خلبان صدیق به‌صورت مجازی برگزار شد

مراسم ترحیم و بزرگداشت فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، به‌صورت مجازی و بدون حضور جمعیت، در مسجد امام خمینی(ره) ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم و بزرگداشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، به‌صورت مجازی و بدون حضور جمعیت، در مسجد امام خمینی (ره) ستاد ارتش برگزار شد.

همزمان با هفتمین روز درگذشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش، مراسم ترحیم و بزرگداشت آن فرمانده ولایی و انقلابی، بصورت مجازی و بدون حضور جمعیت در مسجد امام خمینی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار و بصورت زنده از صفحه اینستاگرامی family_artesh پخش شد.

این مراسم با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش و علی صدیق فرزند برومند این امیر سرافراز در مسجد امام خمینی (ره) ستاد ارتش برگزار شد.

کد مطلب 4975421
محسن احدی

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