به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح امروز (پنج‌شنبه) در هفته یازدهم پویش الف-ب ایران (آب برق ایران) که مربوط به افتتاح ۲۰ طرح در استان هرمزگان بود، اظهار داشت: روز بسیار خوبی برای همه ما و مردم عزیز استان استراتژیک هرمزگان بود. مردم این استان هستند که از تنگه بسیار مهم هرمز حفاظت می‌کنند. بنادر هرمزگان برای کشور مهم است و از بنادر این استان کالا به داخل کشور و حتی برای رفتن به سایر کشورهای شمالی وارد می‌شود. این استان و بندر آن نقش اساسی و مهمی در صادرات کالاهای ما دارد.

روحانی ادامه داد: هرمزگان در زمینه صنعت، بنزین و پالایشگاه‌های عظیمی که دارد، استان بسیار مهمی است. از همه مهم‌تر مردم خوب، مرزدار و وفادار هرمزگان است از شیعه و سنی کنار هم هستند.

بندر جاسک به زودی به یک بندر صادراتی برای صادرات نفت کشور تبدیل می‌شود

وی گفت: بندر جاسک به زودی به یک بندر صادراتی مهم برای صادرات نفت تبدیل می‌شود و جایگاه این استان هر روز نسبت به گذشته رفیع‌تر و مهم‌تری خواهد شود.

رئیس جمهور افزود: من از همه دست‌اندرکان وزارت نیرو و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در بخش خصوصی و شرکت‌های وابسته به دولت، کارگران، مهندسان وه مگی که که ما را خودکفا می‌کنند، تشکر می‌کنم.

روحانی عنوان کرد: به مردم عزیز ایران می گویم که ما به همه امور توجه داریم. اما چون ما در نعمت هستیم، به آن توجه نداریم و وقتی آن را از دست دادیم، به آن توجه می‌کنیم. چون آب و برق ما قطع نمی‌شود، قدر این نعمت را نمی‌دانیم.

وی تصریح کرد: اقداماتی از قبیل ساخت و افتتاح تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، ساخت نیروگاه، پروژه انتقال آب و امروز افتتاح آب شیرین کن، کارهای بزرگی هستند که انجام می‌گیرند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور اظهار داشت: برای توجه بیشتر مردم باید بگویم که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ،۷۴ درصد از جمعیت شهری ما از آب بهداشتی برخوردار بودند و امروز این رقم به ۹۹.۹۹ درصد رسیده است و این حرکت بزرگی است و مردم شهرهای ما از آب سالم و بهداشتی برخوردار شده‌اند. در روستاها هم کار بزرگی در حال انجام است.

هشت تصفیه خانه سال آینده به بهره برداری می‌رسد

روحانی ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کل کشور ۲۷ تصفیه خانه داشتیم و امروز که در خدمت شما هستیم، با محاسبه اقداماتی که تا پایان سال ۹۹ انجام می‌شود، ۱۶۷ تصفیه خانه خواهیم داشت که این رقم رشد ۶ برابری نسبت به ابتدای انقلاب داشته است. تا پایان سال نیز ۱۲ تصفیه خانه افتتاح شده و خواهد شد و همچنین در ۶ ماهه اول سال آینده، هشت تصفیه خانه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: در حوزه تصفیه فاضلاب عملکرد بهتری داشتیم و در ابتدای پیروزی انقلاب، تنها چهار تصفیه خانه فاضلاب در کشور داشتیم که این میزان تا پایان امسال ۲۲۵ تصفیه خواهد داشت که رشد ۶۳ برابری داشته‌است.

رئیس قوه مجریه افزود: آنهایی که می‌گویند انقلاب اسلامی چه کرده است باید بدانند که انقلاب اسلامی فقط در بخش تصفیه فاضلاب نسبت به قبل از انقلاب ۶۳ برابر تلاش کرده و ما دست همه مهندسان و کارگران را می‌بوسیم.

روحانی عنوان کرد: امروز با مسئله مهمی در افتتاح‌ها روبرو هستیم و آن هم این است که چگونه باید از همه منابع آب خود استفاده کنیم. منبع اصلی آب شیرین ما آسمان است. ما می‌توانیم از آب‌های دیگر هم استفاده کنیم. چون ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهان هستیم و مناطق جنوبی و شرقی کشور خشک هستند، باید از آب دریا استفاده کنیم. شاید اولویت اول ما نباشد؛ ولی برای شرب مردم، صنعت و سایر مصارف نیاز داریم که از بخشی از آب دریا استفاده می‌کنم.

وی تصریح کرد: برخی مواقع از آب دریا بدون شیرین کردن استفاده می‌کنیم و مثلاً برای صنعت و آبزیان از آب شور استفاده می‌کنیم و گاهی باید نمک زدایی کرد. خوشبختانه امروز هر دو کار صورت می‌گیرد و امروز ۲۶ میلیارد مترمکعب آب، بدون نمک زدایی در اختیار استان‌های ساحلی قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور اظهار داشت: این آب برای استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده و چون خوزستان هم در همین کمربند ساحلی قرار دارد، در صورت نیاز می‌تواند از این آب بهره‌مند شود. استان‌های غیرساحلی ما نیز که به آب نیاز دارند می‌توانند از این آب استفاده کنند. برای استان‌های ساحلی ۴.۴ میلیارد متر مکعب آب در نظر گرفته شده که وقتی این آب شیرین شود، میزان آن ۱.۴ میلیارد متر مکعب خواهد شد.

روحانی ادامه داد: برای استان‌های غیرساحلی مثل خراسان رضوی، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سمنان، باید از آب دریا استفاده کنیم. فرقی نمی‌کند از کدام دریا می‌آوریم و می‌توانیم از دریای عمان، خلیج فارس و یا دریای خزر برای آنها نمک زدایی صورت بگیرد و آب را به آنها انتقال دهیم. برای استان‌های غیرساحلی ۳.۷ میلیارد متر مکعب آب اختصاص داده شده که بعد از شیرین کردن به رقم ۱.۳ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.

وی گفت: بسیار مهم است که این آب مورد نیاز را استفاده کنیم. فقط ما نیستیم که از آب شیرین کن استفاده می‌کنیم. کشورهای جنوب خلیج فارس عمده آب خود را از این طریق تهیه می‌کنند. ما هم این کار را باید بکنیم و البته باید به پروتکل‌های محیط زیستی توجه کنیم و در چارچوب اقدامات دیگری که وزارت نیرو آنها را تهیه و سهمیه را مشخص می‌کند، کار کنیم. بخش خصوصی عمدتاً باید در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند و با فروش آن، رقم هزینه کرد خود و سود خود را برداشت کند.

۲۴ آب شیرین کن در حال تأسیس داریم‌

رئیس قوه مجریه افزود: در حال حاضر مجموعاً ۶۱ آب شیرین کن در کشور داریم که ۳۶ مورد آن مربوط به استان هرمزگان می‌شود. همچنین ۲۴ آب شیرین کن در حال تأسیس داریم که ۹ مورد به استان هرمزگان اختصاص دارد. در مجموع با پایان پروژه‌های در دست ساخت، ۸۵ آب شیرین کن خواهیم داشت که از این میزان ۵۴ آب شیرین کن در دولت تدبیر و امید به ثمر نشسته است. این یعنی از ۴۸۵ هزار مترمکعب از آبی که از آب شیرین کن‌ها تا پایان سال به دست می‌آید، ۳۳۰ هزار متر مکعب آن مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم می‌شود.

روحانی عنوان کرد: از وزارت نیرو، دست اندرکاران، محیط زیست و بخش خصوصی تشکر می‌کنم. برای توسعه کشور، آب و برق نیاز مبرم و اولیه ما است. منطقه شرق و جنوب کشور خشک است و باید در زمینه تأمین نیاز آنها تلاش وافری کنیم.

وی تصریح کرد: مهم است که مردم با فرهنگ بلند خود ما را یاری کنند که در این شرایط خاص بیماری، آب و برق را بتوانیم تأمین کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه مدام از مردم می‌خواهیم بهداشت را رعایت کرده و دست خود را مرتباً بشورند، باید آب باشد. بیمارستان‌ها هم در حال خدمت رسانی هستند و باید برق آن تأمین شود و اگر خدایی ناکرده در تأمین برق آنها دچار مشکل شویم، کار سخت خواهد شد. اگر آب و برق نباشد، مشکلات چند برابر می‌شود و شاید آنقدر پیچیده شود که جان مردم ما به خطر بیافتد.

نیازمندی ما به خارج به حداقل رسیده است

روحانی ادامه داد: ما در شرایط تحریم و فشار سختی هستیم. همه این پروژه‌هایی که افتتاح می‌شود، تصفیه خانه‌ها، نیروگاه‌ها و آب شیرین کن‌ها بخش اعظم آن توسط ایرانیان ساخته می‌شود. همین نیروگاهی که امروز افتتاح شد، به وسیله شرکت مپنا ساخته شده است. نیازمندی ما به خارج به حداقل رسیده و باید با تلاش این نیازمندی را به صفر برسانیم. باید بتوانیم خودکفا بشویم.

وی گفت: مهم است که در این شرایط سخت سرمایه گذاری کنیم و همچنین باید در صنایع پیچیده خودکفا بشویم. امروز در زمینه بهداشت و صنایع مورد نیاز برای مقابله با کرونا شاهد هستید که همه چیز در داخل و توسط متخصصان ما تولید می‌شود و حتی در برخی اقلام صادرات هم داریم.

رئیس قوه مجریه افزود: از اصل تلاش و اقدام مضاعفی که صورت می‌گیرد و همچنین از اینکه ما در مسیر خودکفایی هستیم تشکر می‌کنم و باید در این شرایط سخت، مسیر توسعه را ادامه دهیم.

روحانی عنوان کرد: به ملت ایران، استان هرمزگان و مردم بشاگرد تبریک می گویم. از زمان اول انقلاب از بشاگرد فیلم‌هایی منتشر می‌شد که این منطقه مشکلات راه، بهداشت و آب داشت. خوشبختانه در جمهوری اسلامی قدم به قدم جلو می‌رویم. این خوشحال کننده است و همه ما باید تلاش کنیم که خادمان خوبی برای ایران و مردم ایران باشیم.