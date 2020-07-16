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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۶

طی صدور حکمی؛

گروه اخوان المسلمین اردن منحل شد

گروه اخوان المسلمین اردن منحل شد

دادگاه فرجام اردن طی صدور حکمی، گروه اخوان المسلمین را منحل و آن را فاقد ماهیت حقوقی و قانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، دادگاه فرجام اردن علیه جنبش اخوان المسلمین این کشور حکم صادر کرد.

به موجب این حکم، اخوان المسلمین اردن منحل می‌شود و این گروه ماهیت قانونی و حقوقی خود را از دست می‌دهد.

«معاذ الخوالده» سخنگوی رسانه‌ای اخوان المسلمین در اردن در این رابطه اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه فرجام، قطعی نیست.

وی گفت که دادگاه فرجام این مسئله را به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده است تا این دادگاه، مسئله مذکور را بررسی کند.

«بسام فریحات» مشاور حقوقی اخوان المسلمین نیز گفت که این حکم قطعی نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.

کد مطلب 4975445

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