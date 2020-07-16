گروه اخوان المسلمین اردن منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، دادگاه فرجام اردن علیه جنبش اخوان المسلمین این کشور حکم صادر کرد.
به موجب این حکم، اخوان المسلمین اردن منحل میشود و این گروه ماهیت قانونی و حقوقی خود را از دست میدهد.
«معاذ الخوالده» سخنگوی رسانهای اخوان المسلمین در اردن در این رابطه اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه فرجام، قطعی نیست.
وی گفت که دادگاه فرجام این مسئله را به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده است تا این دادگاه، مسئله مذکور را بررسی کند.
«بسام فریحات» مشاور حقوقی اخوان المسلمین نیز گفت که این حکم قطعی نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.
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