امسال ۳ بیمارستان در آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید کامل تقوی نژاد صبح پنجشنبه در جریان بازدید از طرح‌های بیمارستانی در دست احداث ارومیه افزود: امیدواریم امسال با تأمین اعتبار مورد نیاز برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات، شاهد افتتاح بیمارستان جامع زنان، تکاب و خوی باشیم.

وی با بیان اینکه تلاش‌های انجام گرفته در حوزه زیرساخت‌های بیمارستانی و بهداشتی آذربایجان غربی ارزشمند است گفت: استان از وضعیت مناسبی برخوردار است، برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های بیمارستانی نیز با اولویت پروژه‌های بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی آمادگی کامل داریم.

تقوی نژاد با بیان اینکه آذربایجان غربی در حوزه بهداشت و غربالگری بیماران کووید ۱۹ عملکرد مطلوبی داشته است، افزود: آذربایجان غربی با کار و تلاش نمونه‌ای از مدیریت مردمی را نمایان کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت با اشاره به مشکلات اعتباری در کشور و شرایط سخت تخصیص پول برای پروژه‌های در دست احداث، تصریح کرد: علاوه بر تأمین زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی، برای تأمین نیروهای مورد نیاز پروژه‌های جدید آمادگی داریم.

تقوی نژاد با اشاره به معوقات کادر بهداشت درمان از وزارت بهداشت در استان گفت: عمده دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی کشور از این مسئله رنج می‌برند.

معاون وزیر بهداشت بیمارستان جامع دکتر مهزاد ارومیه را از جمله پروژه‌های فاخر کشور عنوان کرد و گفت: این پروژه مطابق استانداردهای جهانی است و از لحاظ کیفیت جزو بیمارستان‌های ارزشمند وزارت به شمار می‌رود که به عقیده بنده سنگ به سنگ و آجر به آجر این بیمارستان نشان از تعهد و تخصص دکتر آقازاده است.

تقوی نژاد در ادامه از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جامع زنان دکتر مهزاد صدقیانی، ساختمان نیمه کاره ستاد، بیمارستان امام خمینی (ره)، بازسازی بخش رادیولوژی و ساختمان سی تی اسکن بیمارستان آیت الله طالقانی بازدید کرد.