مبدل هیبریدی نور خورشید به برق و بخار ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این مبدل با هزینه اندکی قابل تولید است و به صنایع مختلف امکان می‌دهد تا علاوه بر نور خورشید از گرمای آن نیز برای تولید بخار استفاده کنند.

معمولاً برای جمع آوری و ذخیره سازی انرژی خورشیدی از فناوری فتوولتائیک استفاده می‌شود که مبتنی بر استفاده از سلول‌های خورشیدی تولیدکننده برق از طریق تابش نور مستقیم خورشید است. اما در روش جدید از ابزاری تازه برای متمرکزسازی نور خورشید استفاده می‌شود که این متمرکزسازی باعث می‌شود تا به جای جمع آوری نور خورشید بر دریافت گرمای آن تمرکز شود.

در این روش، تابش متمرکز نور خورشید بر روی وسیله‌ای مشابه با دیش ماهواره و بازتابانده شدن این نور بر روی یک جعبه حاوی سلول‌های خورشیدی باعث تبدیل نور خورشید به برق می‌شود.

سلول‌های یادشده با انعکاس مجدد نور مادون قرمز خورشید و ایجاد گرما در یک گیرنده گرمایی دارای آب فشرده شده، تولید بخار را ممکن می‌کنند.

پژوهشگران آمریکایی می‌گویند می‌توان بدین شیوه گرمایی به اندازه ۲۴۸ درجه سانتیگراد ایجاد کرد که در بسیاری از فرایندهای صنعتی مانند خشک کردن با بخار، مداوای بیماران، استریلیزه کردن و پاستوریزه کردن قابل استفاده است. تولید هر کیلووات ساعت برق بدین شیوه تنها سه سنت هزینه دارد.