تشییع و تدفین پیکر مادر شهیدان اعتمادی در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، زهرا توتونچی، مادر شهیدان علی، محمد و حسن اعتمادی عیدگاهی در ۸۳ سالگی بر اثر کهولت سن و ایست قلبی، چهارشنبه شب ۲۵ تیرماه در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع این اسوه صبر و مقاومت ساعت ۱۶ امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حرم مطهر رضوی برگزار و پیکر وی پس از طواف در بارگاه ملکوتی حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) در صحن آزادی حرم به خاک سپرده می‌شود.

سعید اوحدی معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حسین معصومی مدیر کل بنیاد شهید خراسان رضوی در پیام‌های جداگانه درگذشت این مادر مومنه، ایثارگر و شکیبا را تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه احدیت خواستار شدند.