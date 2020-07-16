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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۹

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تشییع و تدفین پیکر مادر شهیدان اعتمادی در حرم مطهر رضوی

تشییع و تدفین پیکر مادر شهیدان اعتمادی در حرم مطهر رضوی

مشهد - پیکر زهرا توتونچی، مادر شهیدان حسن، محمد و علی اعتمادی عیدگاهی که در ۸۳ سالگی به فرزندان شهیدش پیوست، در حرم رضوی تشییع و تدفین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، زهرا توتونچی، مادر شهیدان علی، محمد و حسن اعتمادی عیدگاهی در ۸۳ سالگی بر اثر کهولت سن و ایست قلبی، چهارشنبه شب ۲۵ تیرماه در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع این اسوه صبر و مقاومت ساعت ۱۶ امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حرم مطهر رضوی برگزار و پیکر وی پس از طواف در بارگاه ملکوتی حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) در صحن آزادی حرم به خاک سپرده می‌شود.

سعید اوحدی معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام حسین معصومی مدیر کل بنیاد شهید خراسان رضوی در پیام‌های جداگانه درگذشت این مادر مومنه، ایثارگر و شکیبا را تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه احدیت خواستار شدند.

کد مطلب 4975524

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