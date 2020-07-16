به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا رستمی گفت: هر قیمتی، از یکسری آیتم‌هایی نشأت می‌گیرد و مهمترین آیتم در قیمت مرغ نهاده‌های دامی است.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه نهاده‌های دامی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، گفت: محاسبه قیمت مرغ در سازمان حمایت مستلزم دریافت اطلاعات از حوزه جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی است.

وی افزود: وقتی همه نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود آیا می‌توان قیمت نهاده را قیمتی بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت؟ بدون شک سازمان حمایت این کار را نخواهد کرد، چون باعث تضییع حقوق عموم مردم می‌شود.

رستمی گفت: قیمت مرغ در سازمان حمایت پس از واکاوی (آنالیز) هزینه‌ها بر اساس نرخ نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

وی در ادامه از وجود ۱۹ هزار بهره بردار (مرغدار) مصرف کننده نهاده دامی در کشور خبرداد و افزود: مسئول ساماندهی بازار و رساندن کالا به مرغدار دستگاه متولی آن است که باید شبکه توزیع تعریف کند تا کالای که وارد گمرک می‌شود از گمرک به مصرف کننده که ۱۹ هزار مرغدار هستند بر اساس نیاز و مقطع زمانی مناسب در اختیار قرار گیرد.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این سازمان بر اساس تکالیفی که دارد قیمت مرغ را مشخص و به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب ارائه می‌کند.

وی ضمن طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر همه نهاده‌های دامی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود آیا می‌توان این نرخ را نادیده گرفت و نرخی بالاتر از هزینه تمام شده قرار داد، افزود: بی تردید پاسخ این سوال منفی است، چون موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

رستمی در ادامه گفت: اگر تأمین نهاده‌های دامی به موقع انجام شود و شبکه تعریف شده توزیع نهاده وجود داشته باشد قیمت مرغ به حد تعادل خود می‌رسد.