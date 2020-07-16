طرح جامع طلا کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی تهیه طرح جامع طلا که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: با جمع آوری اطلاعات موجود در صنعت طلا و سیاست‌های این حوزه با همفکری بخش خصوصی، طرح فوق تهیه خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ایمیدرو علاوه بر توسعه اکتشافات در تدارک تهیه یک نقشه راه پویا و توسعه‌ای برای صنعت طلا است، عنوان کرد: در طرح جامع طلا مواردی همچون اکتشاف، فرآوری، صادرات، بازار داخل و … با بهره مندی از نظرات بخش خصوصی دیده خواهد شد.

همفکری با بخش خصوصی در تهیه طرح جامع طلا

وی با بیان اینکه طرح فوق مبنای کشور در توسعه صنعت طلا است، عنوان کرد: ما به دنبال همفکری با بخش خصوصی در تهیه این سند راهبردی هستیم که تا با تعیین سیاست‌های توسعه‌ای در آن، انتظارات ذینفعان توسط مشاور این طرح برآورده شود.

غریب پور استفاده از تجربه دیگر کشورها و تعیین راهکارهای مناسب برای رونق بازار در صنعت طلا را از موضوعای خواند که در طرح جامع طلا دیده خواهد شد.

طرح‌های جامع ایمیدرو؛ مبنای توسعه

وی با اشاره به اینکه با موافقت سرپرست و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌های جامع ایمیدرو مبنای توسعه این حوزه خواهد بود، گفت: در طرح‌های جامع، راهکارهای توسعه‌ای در زنجیره محصولات دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، مجتمع طلای موته (مجموعه تحت پوشش ایمیدرو) مجری تهیه و تدوین طرح جامع طلا است.

در این نشست عباس نعیمی قائم مقام و محمد آقاجانلو معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، وجیه الله جعفری، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمدرضا طالاری مدیر مجتمع طلای موته، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران حضور داشتند.

