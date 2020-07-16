به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مقامات سینمایی چین امروز پنج شنبه به صورت رسمی اعلام کردند این دوره جشنواره شانگهای را از ۲۵ جولای تا ۲ آگوست (۴ تا ۱۲ مرداد) برگزار می‌کنند.

آنها همچنین اعلام کردند سینماها از دوشنبه آینده (۳۰ تیر) در مناطق کم خطر فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

جشنواره بین‌المللی تلویزیون شانگهای نیز اعلام کرد از ۳ تا ۷ آگوست برپا می شود.

در حالی که سینماها در چین زودتر از هر نقطه دیگر دنیا تعطیل شدند و از ۲۳ ژانویه کارشان را متوقف ساختند، از آن موقع تاکنون نتوانستند کارشان را از سر بگیرند.

جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای قرار بود از ۱۳ تا ۲۲ ژوئن برگزار شود اما اواخر ماه می مقامات اعلام کردند به صورت نامحدود برگزاری آن به تعویق می‌افتد.

شروع به کار مجدد سینماهای چین به نظر می‌رسد برای اعتبار بخشیدن بیشتر به این رویداد سینمایی است. گفته شده این جشنواره تاییدیه رسمی را از اواخر ماه پیش دریافت کرده، اما تاکنون آن را اعلام نکرده بود.

با این حال این زمان‌بندی به معنای همپوشانی با جشنواره «فرست فیلم فستیوال» خواهد بود که از ۲۶ جولای تا ۳ آگوست در ژینینگ برگزار می‌شود.

اوایل همین ماه جشنواره فیلم شانگهای به صورت تصادقی تاریخ و بخش‌هایی از برنامه این دوره خود را در وب سایت جشنواره منتشر کرد که شامل ادای احترام به کلود شابرول کارگردان نامدار فرانسوی و وو ییگونگ کارگردان چینی بود.

شانگهای با توجه به اینکه سه برابر شهر نیویورک است و ۲۴ میلیون نفر جمعیت دارد، توانسته است به خوبی ویروس کرونا را کنترل کند.