به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از این طرحها ظهر سهشنبه با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در شهرک صنعتی لیا برگزار شد.
در بخش نیروگاههای خورشیدی، چهار طرح با مجموع ظرفیت ۴۳ مگاوات وارد مدار بهرهبرداری شد که برای اجرای آنها در مجموع بیش از ۲۵۶۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است.
بزرگترین طرح افتتاحشده مربوط به نیروگاه خورشیدی کنسرسیوم گسترش انرژی پاسارگاد و تیسفون در شهرستان بویینزهرا است که با ظرفیت ۲۳ مگاوات و سرمایهگذاری یکهزار و ۳۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
نیروگاه خورشیدی شرکت سرمایهگذاری و فناوری روزبه قزوین نیز با ظرفیت ۱۰ مگاوات و اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان دومین طرح بزرگ این بخش بود که در این مراسم افتتاح شد.
همچنین نیروگاه خورشیدی شرکت کشت و صنعت طلاچین در شهرستان آبیک با ظرفیت هفت مگاوات و سرمایهگذاری ۴۲۰ میلیارد تومان و نیروگاه خورشیدی نفیسنخ در تاکستان با ظرفیت سه مگاوات و اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان در مدار بهرهبرداری قرار گرفتند.
در کنار توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ۶۴۵ پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین نیز با اعتبار ۵۷۱ میلیارد تومان افتتاح شد.
این طرحها در حوزههای مختلفی از جمله توسعه و احداث شبکه، برقرسانی، رفع افت ولتاژ، اصلاح و بهینهسازی شبکه و تأمین روشنایی معابر اجرا شدهاند.
با بهرهبرداری از این مجموعه طرحها، ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان قزوین افزایش یافته و بخشی از برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت زیرساختهای شبکه توزیع برق استان وارد مرحله بهرهبرداری شده است.
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