به گزارش خبرنگار مهر ،شینا انصاری ظهر سه شنبه در نشست گرامیداشت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در خراسان شمالی‌ که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شدگفت: این استان در کنار غنای تنوع زیستی و محیط زیستی، از ظرفیت ارزشمندی در حوزه کنشگری اجتماعی و مشارکت‌های مردمی برخوردار است و الگوی موفق میاندشت در زمینه حفاظت از گونه‌های ارزشمند، نمونه‌ای از ظرفیت‌های مردمی در حوزه محیط زیست به شمار می‌رود.

وی افزود: برای حفاظت مؤثر از محیط زیست، نیازمند حضور توانمند همه اقشار جامعه هستیم و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به عنوان حلقه وصل میان مردم و حاکمیت، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی تصریح کرد: در دولت چهاردهم باور داریم باید زمینه برای مشارکت‌های بیشتر مردم فراهم شود و بازسازی سرمایه اجتماعی می‌تواند به حوزه محیط زیست کمک شایانی کند؛ چرا که تاب‌آوری اجتماعی و تاب‌آوری محیط زیستی به یکدیگر عجین شده‌اند.

انصاری ادامه داد: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست، دانش‌محوری و توانمندسازی است و در گام نخست باید چالش‌های محیط زیستی کشور را به رسمیت بشناسیم و برای حل آنها از ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و مردمی بهره بگیریم.

وی از رویکرد مشارکت‌محور استاندار خراسان شمالی و اهتمام وی به استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه محیط زیست قدردانی کرد و گفت: یکی از مسیرهای مشارکت، حفاظت‌های مردمی است که در سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری و اجراست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از مشارکت مردم در حفاظت از تنوع زیستی افزود: در سال گذشته نیز در شورای عالی محیط زیست، موضوع استفاده از ظرفیت مردم در حفاظت از تنوع زیستی مورد توجه قرار گرفت و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه با وجود محدودیت‌های جدی، روند حفاظت از محیط زیست متوقف نشده است، گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین کودکی باید مورد توجه قرار گیرد و طرح «محیط‌یار» نیز باید در میان کودکان و دانش‌آموزان با جدیت دنبال شود. ما به حضور و همراهی کودکان و نسل آینده برای حفظ محیط زیست دلگرم هستیم.

انصاری همچنین بر ضرورت تقویت پویش‌های مردمی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: پویش «نه به پلاستیک» باید با هدف کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف دنبال شود و در سطح ملی نیز لازم است اقداماتی در این زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: در سطح دولت انتظار داریم موضوع مشارکت کنشگران محیط زیست را بیش از گذشته دنبال کنیم تا بتوانیم از ظرفیت فعالان اجتماعی و محیط زیستی در استان‌ها بهره‌مند شویم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور محله‌محوری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم مشارکت اجتماعی دانست و افزود: در محله‌ها می‌توان موضوعات مهم محیط زیستی از جمله مدیریت پسماند، تفکیک پسماند از مبدأ و استفاده از آب‌های خاکستری را دنبال کرد و تلاش کنیم در طرح‌های محله‌محوری، موضوع «محلات سبز» و مؤلفه‌های محیط زیستی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت ایجاد نظام مالی مناسب و مدیریت یکپارچه در مناطق تحت حفاظت تأکید کرد و گفت: در موضوع مدیریت یکپارچه پارک ملی گلستان نیز حتماً باید از ظرفیت کنشگران و مشارکت مردم استفاده شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مردمی در خراسان شمالی بسیار ارزشمند است و باید با نگاه مشارکت‌محور از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.

انصاری در پایان با تأکید بر اینکه کنشگری اجتماعی نباید صرفاً به بیان انتقاد و پیشنهاد محدود شود، گفت: کنشگری باید راهکارمحور باشد و فعالان اجتماعی و محیط زیستی در کنار طرح مسائل و نقدها، راهکارهای عملی برای حل چالش‌های محیط زیستی ارائه دهند.