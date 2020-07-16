کشف ۴۰ کیلو تریاک توسط کارکنان یگان ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران یگان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر در ایست گاه ایست و بازرسی "کاکان - یاسوج" با هوشمندی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک و او را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه خودروی مذکور به سمت استان های شمالی کشور در حرکت بود تصریح کرد: ماموران این یگان در بازرسی از این خودرو ۴۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز بسیار ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و ضبط کردند.

سردار کرمی اذعان کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه بیان کرد: سوداگران مرگ بدانند نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جولان به آنان نخواهد داد.