  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۵

فرمانده یگان های ویژه ناجا خبر داد

کشف ۴۰ کیلو تریاک توسط کارکنان یگان ویژه

کشف ۴۰ کیلو تریاک توسط کارکنان یگان ویژه

فرمانده یگان های ویژه ناجا از کشف ۴۰ کیلو تریاک توسط کارکنان یگان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران یگان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر در ایست گاه ایست و بازرسی "کاکان - یاسوج" با هوشمندی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک و او را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه خودروی مذکور به سمت استان های شمالی کشور در حرکت بود تصریح کرد: ماموران این یگان در بازرسی از این خودرو ۴۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز بسیار ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و ضبط کردند.

سردار کرمی اذعان کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه بیان کرد: سوداگران مرگ بدانند نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جولان به آنان نخواهد داد.

کد مطلب 4975637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه