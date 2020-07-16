به گزارش خبرگزاری مهر، ‏در ادامه ملاقات‌های و رایزنی‌های جناب سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان، وی بعدازظهر امروز (پنج‌شنبه) با عبدالله عبدالله ‎رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

عراقچی در دیدار عبدالله عبدالله، با تاکید بر همگرایی منطقه‌ای، رشد و توسعه اقتصادی، بر ادامه حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های صلح در افغانستان تاکید کرد.

در این دیدار عبدالله با تشکر و قدردانی از کمک‌ها و حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران، و خوش‌آمدگویی به عراقچی، درباره آخرین تلاش‌ها برای دست‌یافتن به صلح و آغاز مذاکرات گزارشی را ارائه کرد.

عراقچی نیز در این دیدار، با قدردانی از رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و اطمینان از ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح به رهبری شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرد.

همچنین در این دیدار دو طرف برقراری صلح و امنیت در افغانستان را به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان و گام متین در راه همگرایی منطقه‌ای، رشد و توسعه اقتصادی و مبارزه با هراس‌افکنی و قاچاق مواد خواندند.