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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۰

نشست گروههای یمنی در صنعاء؛

عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی شرعاً حرام است

عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی شرعاً حرام است

در نشست گروههای یمنی و فلسطینی در صنعاء اعلام شد که عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی شرعا حرام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صنعاء پایتخت یمن امروز شاهد یک نشست سیاسی درخصوص قضیه فلسطین و موضوعاتی همچون طرح الحاق کرانه باختری و عادی سازی روابط بود.

این نشست با حضور احزاب و گروههای سیاسی یمن و فلسطین برگزار شد و حاضران بر حمایت از ملت فلسطین و مخالفت با انواع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

بنا بر اعلام افراد حاضر در این نشست، عادی سازی روابط با دشمن اسرائیلی شرعا حرام است.

«یونس هزاع» نماینده حزب کنگره مردمی یمن در این نشست بر ثبات موضع در قبال مسأله فلسطین و ساقط کردن معامله قرن تأکید کرد.

«یحیی ابواصبع» نماینده حزب الاشتراکی یمن (حزب سوسیالیست) نیز گفت: متاسفانه امروز پول کشورهای عربی صرف توطئه علیه ملت فلسطین و قراردادهای شرم‌آور برای نابودی مسأله فلسطین می‌شود.

«حسن حمران» رئیس پرونده فلسطین در جنبش انصارالله یمن نیز اعلام کرد: ما تا آزادسازی هر وجب از خاک فلسطین در کنار شما هستیم.

«احمد برکات» نماینده جهاد اسلامی در یمن نیز از همبستگی یمنی‌ها و ایستادن آنها در کنار ملت فلسطین آن‌هم در زمانی که کشورهای عربی مشغول عادی‌سازی روابط هستند، قدردانی کرد.

کد مطلب 4975677

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