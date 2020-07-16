تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه فرهنگیان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور (سند تحول سلامت) بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه فرهنگیان با حضور دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان به امضاء رسید.

دکتر جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مراسم گفت: دانشگاه فرهنگیان دارای بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو معلم است و این گسترده ایجاب می‌کند ما بتوانیم رسالت و هدفی که در بخش سلامت بر عهده ما است را از طریق معلمان کشورمان منتقل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: ما می توانیم از طریق آموزش های مجازی و با توجه شرایط موجود، دانش فنی سلامت را در دورترین نقاط کشور توسعه دهیم و موفقیت در این مسیر با همکاری دانشجو، معلمان میسر می شود.

وی اظهار داشت: امید است با مشارکت دانشگاه فرهنگیان ، طی ۶ ماه تا یک سال آینده بتوانیم این برنامه اجرایی بزرگ و ملی را نهادینه کنیم و در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت به مردم گام برداریم.

در این جلسه دکتر حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان انعقاد این تفاهم نامه را کمک به سیستم آموزش کشور از منظر سلامت و بهداشت دانست و بر اهتمام مدیریت دانشگاه در این راستا تاکید کرد.

وی ضمن ادای احترام به پرستاران، پزشکان و کادر درمان؛ ایثار و جانفشانی آنان در مبارزه با بحران کرونا را اقدامی شهادت گونه برشمرد و افزود: این عزیزان خم شدند تا ما راست بایستیم و این در تاریخ ملت ایران ثبت خواهد شد.

مدت اجرای این تفاهم نامه از زمان امضاء و مبادله، چهارسال خواهد بود و پس از انقضای مدت تفاهم نامه با توافق طرفین و بار رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل تمدید است.

مهمترین مفاد تفاهم نامه همکاری مشترک شامل بهره گیری از ظرفیت های موجود علمی، تحقیقاتی و تشکل های دانشجویی در جهت اجرای سیاست‌های کلان سلامت، دسترسی دانشجویان به خدمات بهداشتی و حمایتی - مشاوره‌ای به منظور ارتقاء سلامت دانشجو معلمان و طراحی ، تدوین و تهیه برنامه ها و متون آموزشی سلامت با تکیه بر رویکردهای نوین آموزشی است.

برگزاری دوره های آموزشی عمومی بهداشت دانشجو، معلمان، کارکنان و اساتید دانشگاه فرهنگیان، همکاری و مشارکت در زمینه طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک از طریق تبادل امکانات و تسهیلات لازم در زمینه ارتقا سلامت و فراهم کردن امکان دسترسی آسان به منابع علمی از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری است.