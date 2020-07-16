به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث سالن چندمنظوره ارائه خدمت به زائران اربعینِ کشور افغانستان، عصر امروز با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مرز دوغارون به زمین خورد.

محمد تقی هاشمی در مراسم کلنگ زنی سالن چند منظوره ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی در مرز دوغارون گفت: راهپیمایی اربعین روز به روز گسترده‌تر می‌شود و ارادتمندان به خاندان پیامبر اسلام (ص) در بشریت رو به افزایش است.

وی بیان کرد: سال گذشته جمع بزرگی از اتباع افغانستان که علاقه‌مند به شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین بودند، از مرز دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند و توفیق داشتیم تا از این عزیزان میزبانی کنیم.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی افزود: شرایطی که در مرز حاکم بود، با آنچه مد نظر ما بود فاصله داشت، بنابراین یکی از مصوبات ستاد اربعین استان، ایجاد یک موکب دائمی در مرز دوغارون بود.

وی بیان کرد: امروز در بخشی از زمینی که متعلق به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی است، یک سالن به مساحت هزار و ۸۰۰ مترمربع طراحی شده تا ان‌شاءالله پذیرایی و میزبانی در خور شأن از عزیزانی که قصد زیارت حرم حسینی (ع) را دارند، داشته باشیم.

هاشمی ادامه داد: طراحی این سالن به نحوی است که به‌صورت چند منظوره امکان ارائه خدمت بر اساس نیازهای سطح شهرستان و مرز دوغارون را داشته باشد.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در دوره کرونا، کمبود یک سالن اساسی به عنوان بیمارستان صحرایی بود تا بتوانیم در شرایط اضطراری از آن استفاده کنیم، این سالن می‌تواند این نیاز را نیز در شهرستان مرتفع سازد.

هاشمی تصریح کرد: این پروژه که امروز کلنگ زنی شد، ظرف ۶۰ روز آینده و همزمان با هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار شهرستان تایباد نیز در این مراسم اظهار کرد: امروز در تایباد دو پروژه در راستای ارتقای خدمات به اتباع کشور همسایه و برادر افغانستان در مرز دوغارون کلنگ زنی شد.

محسن سیاح ادامه داد: نخستین پروژه در راستای طرح جامع پایانه‌های مرزی، کلنگ زنی سالن مسافری مرز دوغارون با استانداردهای روز و نیازهای مرز زمینی دوغارون بود.

وی افزود: پروژه دوم نیز کلنگ زنی سالن چند منظوره امور اتباع است که از نیازهای ضروری شهرستان با هدف استفاده و ارائه خدمت به زائران اربعین است.

سیاح ابراز کرد: این پروژه با هزار و ۷۲۸ متر مربع زیربنا و اعتبار ۲۵ میلیارد ریالی به بهره برداری خواهد رسید.