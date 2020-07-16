به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و معاونانش که در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه قم برگزار شد، مهم‌ترین وظیفه این نهاد را توسعه منطق و معرفت دینی و فضائل اخلاقی در دانشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: همه سیاست‌گذاری‌های مجمع تشخیص تا تصمیمات دولت و نهادهای قضایی باید یک پیوست دین و دانش در حوزه و دانشگاه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور روحانی در فضای دانشگاهی باید با ضوابط و شرایط متناسب همگام باشد، افزود: ممیزات و خصایص روحانیون در حوزه‌های عمومی و تخصصی باید به گونه‌ای باشد که روحانی نه ذوب شود و نه اینکه بی اثر باشد.

آیت‌الله اعرافی اثرگذاری یک روحانی را در دانشگاه در صورتی دانست که تمدن غرب را بشناسد و نقد درست داشته باشد، تصریح کرد: هفته حوزه و دانشگاه نماد همکاری‌های مشترک بین این دو مرکز بزرگ است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به ضرورت تشکیل دبیرخانه حوزه و دانشگاه افزود: در حال حاضر تغییراتی در عرصه دین و دانشگاه ایجاد شده است.

وی بیان کرد: طلاب باید با فضای دانشگاه آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند به خوبی فعالیت کنند.

امام جمعه قم با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار طلبه در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند، افزود: وجود حوزویان در دانشگاه می‌تواند حلقه وصل دانشگاه و حوزه باشد.

وی با اشاره به وجود نزدیک به ۵۰ رشته حوزوی در دانشگاه تصریح کرد: در رشته‌های حوزوی دانشگاه‌ها حدود ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل و ۹۰ هزار در حال تحصیل حضور دارند.

آیت الله اعرافی بیان کرد: طرح آمایش حوزه امری مهم است که در آن بیش از ۲۰۰ کار ویژه پیش بینی شده و بخشی از آنها مربوط به دانشگاه‌ها می‌باشد.