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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۲۵

معاون سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان:

امیدوارم برخی کالاهای توقیف شده گمرک به دست محرومان برسد

امیدوارم برخی کالاهای توقیف شده گمرک به دست محرومان برسد

اهواز معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: امیدوارم برخی کالاهای توقیف شده در انبار گمرک اهواز با هماهنگی به دست محرومان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا حاجتی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید استاندار خوزستان از انبار قضائی ستاد نظارت گمرکات خوزستان و انبار کالاهای اموال تملیکی خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز به اتفاق استاندار خوزستان و ناظر گمرکات خوزستان از انبارهای اموال تملیکی این استان خصوصاً در اهواز بازدید کردیم تا اجناس موجود تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بنا شده تا بعد از این بازدید نحوه توزیع و برنامه ریزی برای اینکه کالاها به دست اهل آن برسد، اقدامات لازم را انجام دهیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان تصریح کرد: امیدوارم این بازدید و حضور مسئولان منجر به خیر شود و بتوانیم کار بسیار ماندگاری را انجام دهیم که عوائد آن به دست مردم برسد؛ همچنین امیدوارم که از امکانات موجود در انبارها به نحو احسن استفاده صحیح شود.

سرهنگ حاجتی در پایان عنوان کرد: ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد و معاون وی (ریاست سازمان اموال تملیکی کشور) امیدوارم با نظر لطف هر دو نفر بخشی از کالاهای موجود در انبار را در پروسه مربوطه مورد اقدام قرار گرفته و مابقی را نیز به دست نیازمندان، محرومان و یا جوانان تازه ازدواج کرده با قیمت مصوب و دولتی برسانیم.

کد مطلب 4975780

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    نظرات

    • همشهری IR ۰۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
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      یه سوال واقعاماچگونه دستمان به این کالا هابرسدالان یخچال فریزر نداریم وبازارپرشده ازکالا هاباقیمت بالا ازکجابیست میلیون بیاریم بخریم اصلا این نیازمندان چه گروهی را شامل می شود؟مابازنشسته هااگرمشمول آن تعریف هستیم کجا مراجعه کنیم

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