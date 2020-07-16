تیم تروریستی منافقین قصد انجام عملیات خرابکارانه داشتند

عمومی سپاه فجر استان فارس، جلال یار محمدی با بیان اینکه دستگیری اعضای این تیم طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و امنیتی صورت پذیرفت، افزود: این تیم برای انجام عملیات خرابکارانه در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی کرده بود که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه فجر این طرح منافقین ناکام ماند. به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابطسپاه فجر استان فارس، جلالبا بیان اینکه دستگیری اعضای این تیم طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و امنیتیپذیرفت، افزود: این تیم برای انجام عملیات خرابکارانه در سالگردخمینی (ره) برنامه‌ریزی کرده بود که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه فجر این طرح منافقین ناکام ماند.

معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس بیان کرد: اعضای تیم تروریستی سازمان منافقین که با هدف انجام عملیات خرابکارانه وارد استان فارس شده بودند توسط سازمان اطلاعات سپاه فجر شناسایی و دستگیر شدند.

یارمحمدی با بیان اینکه اعضای این گروه تروریستی از بدو ورود به استان فارس تحت رصد اطلاعاتی این سازمان قرار داشتند، گفت: تیم تروریستی منافقین که با هدف انجام عملیات خرابکارانه سازماندهی شده بود قبل از انجام هرگونه عملیاتی به دست سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه فجر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه دستگیری اعضای این تیم طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و امنیتی صورت پذیرفت، خاطرنشان کرد: این تیم برای انجام عملیات خرابکارانه در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برنامه ریزی کرده بود که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه فجر این طرح منافقین ناکام ماند.

معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس با بیان اینکه اعضای تیم تروریستی دستگیر و عناصر وابسته به این تیم نیز کاملاً شناسایی شده‌اند، گفت: تحرکات گروهک‌های معاند کاملاً تحت رصد اطلاعاتی قرار دارد و فرآیندهای قانونی در رابطه با اعضای دستگیر شده این تیم تروریستی نیز در حال انجام است.