۸۰ درصد کودکان کار خیابانی غیر ایرانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، وحید قبادی دانا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۵ شنبه شب شبکه دو سیما، با بیان اینکه مسئله کودکان کار باید ریشه‌ای و با همکاری همه دستگاه‌های مسئول برطرف شود، افزود: از سازمان‌های غیر دولتی، داوطلبان، گروه‌های جهادی و خانواده‌ها برای رفع این مشکل کمک خواسته ایم.

وی گفت: بسیاری از این کودکان را باندهای قاچاق برای بهره کشی وارد کشور می‌کنند که نیاز است دستگاه‌های امنیتی با این باندها برخورد قاطع کنند.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: ۱۰۰ هزار خیریه و مؤسسه حمایتی غیر دولتی با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند و ۶ میلیون خدمت گیر، یک میلیون و ۵۰۰ هزار معلول، ۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار و یک میلیون و ۶۰ هزار خانواده مستمری بگیر، زیر پوشش این سازمان هستند.

قبادی دانا با بیان اینکه بیش از ۴۳ هزار مرکز با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند گفت: این سازمان همچنین دو هزار و ۵۳۱ مرکز شبانه روزی و ۱۵ هزار مهدکودک و سه هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره و روانشناسی زیر پوشش دارد.

وی افزود: ۲۷ هزار معلول ضایعات نخایی نیز زیر پوشش این سازمان است.

رئیس سازمان بهزیستی درباره شیوع بیماری کرونا در مراکز زیر پوشش این سازمان نیز گفت: از ۷۰ هزار نفری که در مراکز شبانه روزی این سازمان نگهداری می‌شوند هزار و ۵۲۲ نفر تاکنون به کرونا مبتلا شده اند که ۷۸۲ نفر بهبودی کامل یافته و ۵۹۴ نفر تحت درمان هستند.

قبادی دانا اضافه کرد: ۱۴۶ نفر از مبتلایان به کرونا فوت کرده اند که ۸۰ درصد آن‌ها سن بالای ۷۰ سال داشتند و بیشترین آمار فوتی‌ها نیز مربوط به مراکز نگهداری سالمندان است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: تاکنون ۸۰ دستور العمل بهداشتی به مراکز زیر پوشش این سازمان ابلاغ شده در حالیکه ویروس کرونا به بیشتر این مراکز راه نیافته است.

قبادی دانا گفت: در مراکز نگهداری از کودکان نیز هیچ بیماری، فوت نشده است و از ۲۰ نفر مبتلا به کرونا ۶ نفر بهبود یافته اند و ۱۴ نفر در حال درمان هستند.

وی افزود: نیم درصد مبتلایان کرونا در کشور از افراد زیر پوشش ما در مراکز شبانه روزی هستند و یک درصد فوتی‌ها نیز به سازمان بهزیستی اختصاص دارد در حالی که در برخی کشورهای پیشرفته این آمار ۴۰ تا ۵۰ درصد فوتی‌های آن کشورها را شامل می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: ۸۵ درصد مراکز زیر پوشش سازمان بهزیستی از نظر مقابله با ویروس کرونا در وضع خوب، ۹ درصد در وضع متوسط و حدود یک و نیم درصد در وضع ضعیف قرار دارند.

قبادی دانا افزود: استان‌های تهران، فارس و گیلان شرایط بهتری در مقایسه با دیگر استان‌ها و هرمزگان، آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری شرایط نامناسبی در مقایسه با دیگر استان‌ها دارند.

وی گفت: از پیک دوم بیماری کرونا بسیار نگران هستیم و از دست اندرکاران مؤسسات خیریه غیردولتی، خیران و کارکنان مراکز زیر پوشش این سازمان می‌خواهیم بیماری کرونا را جدی‌تر از گذشته بگیرند.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی برای آغاز فعالیت‌ها نیاز است و در ماه‌های آینده دبیرخانه آن در سازمان بهزیستی افتتاح خواهد شد.

قبادی دانا گفت: فرایند فعالیت‌های گذشته سازمان بهزیستی باید آسیب شناسی شوند.

وی با بیان اینکه مراکز نگهداری افراد زیر پوشش ما شبه خانواده شده اند افزود: اینکه می‌گویند رویکرد سازمان بهزیستی به سمت فعالیت‌های پزشکی رفته است درست نیست، زیرا بیش از دو سوم از مدیران ارشد بهزیستی از متخصصان روانشناسی، علوم اجتماعی و مددکاران اجتماعی هستند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: البته برای توانبخشی افراد معلول، پیشگیری از معلولیت‌ها و درمان معتادان، این سازمان بر ضرورت فعالیت‌های پزشکی و حضور پزشکان در بهزیستی تاکید دارد.

قبادی دانا افزود: فعالیت‌های گسترده بهزیستی نیاز به پزشک، روانشناس، مددکار و متخصص علوم اجتماعی دارد.

وی گفت: رویکرد اجتماعی سازمان، جلب مشارکت جامعه برای رفع مشکلات و آسیب هاست و بر این اساس سازمان بهزیستی تصدی گری ۹۳ درصد فعالیت‌های خود را به مردم سپرده است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: ۹ هزار خیریه زیر پوشش فعالیت‌های ما قرار دارند و همچنین دو هزار و ۵۰۰ مرکز خدمات بهزیستی در دو هزار و ۵۰۰ محله با به کارگیری ۱۵ هزار مددکار اجتماعی ایجاد می‌شود.

قبادی دانا گفت: سازمان بهزیستی به مددجویان فقط مستمری نمی‌دهد بلکه به آن‌ها برای تأمین مسکن، اشتغال و هزینه تحصیل نیز کمک می‌کند.

وی افزود: اگر رویکرد ما در بهزیستی پزشکی بود امروز برخی مددجویان سازمان بهزیستی پس از گذشت ۴۰ سال تبدیل به مشاوران این سازمان نمی‌شدند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: آسایشگاه‌های بزرگ زیر پوشش بهزیستی به خانه‌های کوچک مشارکت اجتماعی تبدیل می‌شوند.

قبادی دانا افزود: محور ما برای درمان معتادان، اشتغال زایی و حرفه آموزی است و برای ترک آن‌ها از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی‌کنیم.

وی گفت: ۸۲ درصد بودجه سازمان بهزیستی شفاف و الکترونیک شده است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: از زنان سرپرست خانوار حمایت شغلی می‌کنیم و بر این اساس از ۲۶ هزار کودک بی سرپرست سازمان بهزیستی ۱۶ هزار کودک به خانواده‌های جایگزین تحویل داده شده اند.

قبادی دانا با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه تصویب کرد شهرهای بیش از ۵۰ هزار نفر اورژانس اجتماعی داشته باشند گفت: این در حالی است که در همه این شهرها اورژانس اجتماعی راه اندازی شده است، اما هیچ کدام اتومبیل اورژانس ندارند.

وی افزود: بر اساس قانون حمایت از معلولان در سال ۹۸، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن بودجه گرفتیم، اما برای سال ۹۹ برای اجرای این قانون به ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که ۱۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بهزیستی و ۵ هزار میلیارد تومان برای دیگر سازمان هاست.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: این در حالی است که برای اجرای قانون حمایت از معلولان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۹ مصوب شد.

قبادی دانا افزود: زمانی که بودجه یک دهم نیاز است و از این رقم نیز ۷۵ درصد آن تخصیص داده می‌شود چه کار می‌توان کرد.

وی گفت: ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌گوید هر کس معلولیت شدید یا خیلی شدید دارد باید ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کند که امسال برای اجرای این ماده به ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است در حالی که بودجه امسال سازمان بهزیستی سه هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: به هر حال از بودجه مصوب ۲۸۲ میلیارد تومان به ۱۹۱ هزار خانواده دارای معلول که دهک درآمدی آن‌ها یک، دو و سه است اختصاص داده شد و آن‌ها هر سه ماه بین ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند.

احمد نادری رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: سامانه دقیقی برای پایش آسیب‌های اجتماعی نیاز داریم البته سه سال پیش سامانه‌ای به عنوان سراج با هیاهو افتتاح، اما متوقف شد.

وی افزود: اگر کار با رصد اطلاعات انجام نشود خطرهای جدی به دنبال دارد و اکنون نیز هیچ آمار بر خطی از آسیب‌های اجتماعی نداریم.

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس، افزود: رویکرد سازمان بهزیستی، اجتماعی نبوده و در سال گذشته بین مددجویان چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول پخش شده است که این رویکرد نه تنها اجتماعی نیست بلکه آسیب‌های روانی نیز به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد پول پاشی تمامی ندارد گفت: با توجه به نگاه نئولیبرالی که در سال‌های اخیر در بخش سیاست‌های دولت حاکم بوده است، روند آسیب‌های اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی افزایش خواهد داشت.

نادری افزود: اگر با رویکرد اقتصاد دیجیتال برای توانمندسازی یکی از اعضای خانواده زیر پوشش سازمان بهزیستی سرمایه گذاری شود این رویکرد به طور حتم اجتماعی است.

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس، گفت: سازمان بهزیستی اگر کار خودش را به خوبی انجام می‌داد اکنون این سازمان بسیار کوچک یا تعطیل شده بود.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کودکان کار خیابانی ایرانی هستند افزود: بر اساس آمار رسمی دو میلیون و بر اساس آمار غیر دولتی هفت میلیون کودک کار خیابانی داریم و این از مشکلات جدی ما در کلانشهرهاست.

نادری گفت: بخشی از این کودکان سازماندهی شده هستند و در این بخش نیازمند برخوردهای پلیسی و امنیتی هستیم.

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در این برنامه گفت: بهزیستی در ۴۰ سال گذشته بیش از اینکه سازمانی اجتماعی در حوزه مدیریتی باشد غیر اجتماعی بوده است.

وی افزود: توانبخشی، فعالیت اجتماعی است و ما مسئول درمان نیستیم و تفکر اجتماعی مستلزم سیاست گذاری اجتماعی است و این به دانش تخصصی نیاز دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: سازمان بهزیستی از مسئولیت‌هایش تهی شده است و دولت از مسئولیت حمایت اجتماعی فرار می‌کند.