اخبار ضد و نقیض از آینده کاوه رضایی/ مقصد مهاجم ایران کجا است؟

به گزارش خبرنگار مهر، درباره کاوه رضایی مهاجم ایرانی تیم کلاب بروژ بلژیک تنها یک چیز قطعی است؛ جدایی از بروژ. در ماه های اخیر خبرهای مختلف و ضد و نقیضی از ِتیم فصل آینده کاوه در رسانه های بلژیک منتشر شده است.

رضایی فصل گذشته به صورت قرضی از تیم کلاب بروژ در تیم شارلوا بازی کرد و عملکرد خوبش باعث شد تا توجهات در فوتبال بلژیک مجدداً به سمت وی جلب شود.

با شروع تمرینات، رضایی به تیم بروژ بازگشت اما ابتدا عنوان شد که تیم شارلوا قصد دارد این بازیکن ایرانی را مجدداً به صورت قرضی و یا حتی دائمی از تیم کلاب بروژ به خدمت بگیرد. همزمان با شارلوا، بحث پیشنهاد تیم نانت فرانسه هم به این بازیکن ایرانی مطرح شد اما تاکنون هیچ خبر رسمی در این ارتباط منتشر نشده است.

بعد از گذشت مدتی، رسانه های بلژیک خبر دادند این بازیکن مد نظر «ایوان لکو» سرمربی آنتورپ قرار دارد و این باشگاه علاقه شدیدی به جذب این مهاجم ایرانی دارد. رضایی در صورت انتقال به آنتورپ با علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی و جدید این تیم همبازی می شد.

با این حال شب گذشته سایت «voetbal24» بلژیک اعلام کرد ایوان لکو قصد دارد رضایی را به آنتورپ ببرد ولی این بازیکن همچنان مدنظر این باشگاه نیست. voetbal24 مدعی شد «فیلیپه کلمنت» سرمربی بروژ نیازی به رضایی ندارد ولی آینده این بازیکن همچنان مبهم است.

این سایت مجدداً بحث شارلوا را مطرح کرد و نوشت: «رضایی هنوز مدنظر باشگاه شارلوا هست و در لیست خرید باشگاه نانت هم قرار دارد.»

از سوی دیگر سایت «hln» هم امروز اعلام کرد رضایی در لیست فروش بروژ قرار گرفته و این باشگاه به وی نیازی ندارد ولی این بحث مختص مهاجم ایران نیست و باشگاه به دنبال راهکاری برای شش، هفت بازیکن دیگر خود هم هست.