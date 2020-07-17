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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۰

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایلام خبر داد؛

کشف ۶۶ هزار انواع قرص روان گردان در ایلام

کشف ۶۶ هزار انواع قرص روان گردان در ایلام

ایلام-رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایلام از انهدام یک باند تهیه و توزیع انواع قرص های روان گردان و کشف تعداد ۶۶ هزار و ۸۱۲ عدد انواع قرص مخدر در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله متین فر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت اعضای یک باند تهیه و توزیع قرص‌های روان گردان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موضوع را به صورت ویژه در دستور خود قرار دادند.

وی افزود: در راستای بررسی و صحت و سقم موضوع، با تشکیل چند اکیپ از ماموران مجرب فعالیت اعضای این باند به طور نامحسوس مورد رصد قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از تلاش فراوان مشخص شد، اعضای یک باند سه نفره در زمینه تهیه و توزیع انواع شربت و قرص‌های مخدر و روان گردان در پوشش مغازه عطاری فعالیت می‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، تصریح کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات موفق پلیسی با استفاده از چند اکیپ از ماموران به طور همزمان در بازرسی از مغازه عطاری و منزل محل فعالیت این باند تعداد ۶۶ هزار و ۸۱۲ عدد انواع قرص مخدر و روان گردان و ۴۱ هزار و۲۵۰ سی سی شربت متادون کشف شد.

سرهنگ متین فر با اشاره به اینکه دو نفر از اعضای این باند دستگیر و دستگیری سرکرده آنها در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و ددو متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

کد مطلب 4975869

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