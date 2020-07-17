شورای نگهبان پاسدار موازین اسلامی و قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رنجبر پیش از ظهر جمعه در نشست خبری به مناسبت روز شورای نگهبان اظهار داشت: نهاد مقدس شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ممتاز و برجسته ای برخوردار است و در یک کلام می‌توان گفت وظیفه پاسداشت از اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

وی افزود: شورای نگهبان دارای سه وظیفه مهم است که یکی از آنها نظارت بر قانون گذاری است و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و با احکام اسلام را بر عهده دارد.

رئیس دفتر شورای نگهبان شهرستان اردستان گفت: دومین وظیفه شورای نگهبان وظایف تفسیری است که بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و سومین وظیفه که وظایف نظارتی است طبق اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده این شورا قرار دارد.

وی ابراز داشت: شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی و قانون اساسی است و باید با درک درست از مقتضیات زمان و مسائل روز جهان موازین اسلامی را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند.

حجت الاسلام رنجبر بیان داشت: نقش این نهاد انقلابی و ولایی در تداوم و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کننده و مؤثر است همان گونه که حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر آن تاکید داشته و دارند که تضعیف شورای نگهبان امری خطرناک برای ادامه حیات اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

افرادی خواسته یا ناخواسته در صدد تضعیف شورای نگهبان هستند

رئیس دفتر شورای نگهبان شهرستان اردستان تاکید کرد: در طول سال‌های اخیر متأسفانه برخی قصد تضعیف این نهاد مقدس را داشته اند که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند و مشکل اصلی این افراد هم این است که نمی‌خواهند این مطلب را قبول کنند که اگر الان وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم خوب نیست به خاطر انتخاب ناصحیح خود همین افراد است.

وی تصریح کرد: وظیفه شورای نگهبان در تمامی انتخابات، تأیید صلاحیت افرادی است که حداقل نمره قبولی را در صلاحیت‌ها دارند ولی وظیفه مردم این است که از بین افراد صالح، شخص اصلح را انتخاب کنند و وظیفه نخبگان و افراد برجسته جامعه این است که با تبیین و روشنگری اصلح را به مردم معرفی کنند.

مسئولان برای رفع مشکلات چشم امید به بیرون مرزها نداشته باشند

حجت الاسلام رنجبر همچنین در باب مشکلات کنونی کشور هم گفت: دو نکته قابل توجه است، یکی اینکه مسئولان ما به جای اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، چشم امید به بیرون مرزها دارند؛ اگر مسئولان به جای اعتماد به کدخدا به خدا و جوانان مؤمن و حزب اللهی داخل کشور اعتماد می‌کردند الان وضعیت کشور بهتر بود و دچار این وضعیت نبودیم.

رئیس دفتر شورای نگهبان شهرستان اردستان بیان داشت: اگر مسئولان به جای پرداختن به حواشی به نقشه راهی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیم می‌کنند توجه داشته باشند و عمل کنند اوضاع کشور بهتر بود.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین وظیفه دفاتر شورای نگهبان در شهرستان‌ها تشکیل هیئت نظارت به منظور نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است که ناظرین از اقشار مختلف مردم انتخاب می‌شوند.

رنجبر گفت: در اصل ناظرین شورای نگهبان از دل مردم و برای خود مردم فعالیت می‌کنند که در شهرستان اردستان حدود ۵۰۰ نفر ناظر وجود دارد که در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۴۰۰ نفر و در انتخابات دیگر ۳۰۰ نفر به شکل مشترک استفاده می‌شوند.