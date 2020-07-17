ترافیک سنگین در جاده چالوس/تردد روان در سایر محورهای شمالی

سرهنگ نادر رحمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی، اظهارداشت: شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس (جنوب به شمال)، محدوده های بیلقان، سرودار، پورکان، ارنگه و ترافیک نیمه سنگین (شمال به جنوب) محدوده های ارنگه و دو راهی جاده آتشگاه هستیم.

وی افزود: تردد در محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین- رشت، در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها، افزود: ترافیک در محور تهران-فشم، محدوده رودک سنگین گزارش شده است.

رحمانی در پایان گفت: محورهای شهداد - نهبندان، خرم آباد-پلدختر، مشهد- کلات و کیلومتر ۱۱۰ محور قزوین-همدان تا اطلاع ثانوی مسدود و تردد از مسیر جایگزین انجام می شود.