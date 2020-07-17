به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا بر تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت عرضه شکر سفید از محل ذخایر برای بخش خانوار برابر با ۶,۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درب کارخانه تعیین شده است و این نرخ برای مصارف صنف و صنعت نیز برابر با ۶,۷۰۰ تومان تعیین و تصویب شده است.

تعیین نرخ تحویل به مصرف کننده در بسته‌های یک کیلوگرمی با رعایت سقف قیمت سازمان حمایت، در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها است. در همین خصوص، شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است نسبت به توزیع ۱۳۵ هزار تن شکر با نرخ مصوب اقدام کند.

همچنین مقرر شده است، قیمت عرضه شکر وارداتی بخش خصوصی مطابق با ضوابط قیمت کالای وارداتی هیأت تعیین وتثبیت قیمت، راسا توسط صاحب کالا احصا و پس از هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و درج در سامانه ۱۲۴ لازم‌الاجرا خواهد بود.

کلیه فعالان اقتصادی زنجیره ارزش شکر مکلف به ثبت مقادیر واردات، تولید، توزیع، موجودی و قیمت در سامانه جامع تجارت داخلی و فروش کالا در شبکه توزیع و مصرف دارای مجوز مطابق برنامه زمانی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عدم اقدام در این خصوص به معنی عرضه خارج از شبکه و تخلف محسوب شده و دستگاه‌های نظارتی مکلف به برخورد با متخلفین هستند.