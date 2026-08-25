عدالت ارتباطی در روستاهای چهارمحال و بختیاری محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی، ظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی در چهارمحال و بختیاری گفت: دولت در حقیقت چهرهای جز خدمت به مردم ندارد و ارزش هر تصمیم، برنامه و اقدامی زمانی آشکار میشود که در زندگی مردم اثر بگذارد و گرهی از کار آنان باز کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این استان برای بهرهگیری از ظرفیتهای خود بیش از هر چیز به وفاق، همدلی، همافزایی و همراهی همه نیروهای دلسوز نیاز دارد. با تدبیر نماینده ولیفقیه در استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همراهی مجموعه مدیریتی استان میتوان از ظرفیتهای سیاسی، اجتماعی و قومی در مسیر منافع عمومی، مصالح استان و توسعه آن استفاده کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: باید ظرفیتهای پراکنده را در مسیر یک هدف مشترک قرار دهیم و از گفتوگوهای تخصصی و اجتماعی برای حل مسائل اساسی استان بهره بگیریم. در این مسیر، حضور مسئولانه و دلسوزانه مدیرانی که با احساس تعهد در میدان خدمت حضور دارند، ارزشمند است.
هاشمی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته و تأثیر بحرانهای مختلف بر روند مدیریت کشور بیان کرد: این شرایط نشان داد که باید بیش از گذشته به پایداری زیرساختها و تابآوری استانها توجه کنیم. با وجود این شرایط، تلاش شد روند توسعه چهارمحال و بختیاری متوقف نشود و موضوعاتی از جمله توسعه زیرساختهای پایدار، تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام و تقویت اقتصاد محلی با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: در پایان سال گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید و در ابتدای سال جاری نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای برخی طرحهای استان اختصاص یافت و با همراهی مجموعه مدیریتی و نمایندگان استان، اقدامات مختلفی در حوزههای اقتصادی، انرژی، رفاه، سلامت و آموزش انجام شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در حوزه انرژی گفت: برای افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی، ۵۰ مگاوات ظرفیت جدید به بهرهبرداری رسیده و مجوز احداث حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی خورشیدی نیز در استان صادر شده است.
هاشمی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن، آموزش و سلامت اشاره کرد و گفت: حدود ۱۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان در حال احداث است که بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده است. همچنین با استانداردسازی کلاسهای درس و توسعه زیرساختهای آموزشی و درمانی، اقدامات قابل توجهی در این بخشها انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مسیر استقرار دولت الکترونیک، از اقدامات انجامشده در استان قدردانی کرد و گفت: توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از الزامات اصلی تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت زیرساختهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد و گفت: تأمین ارتباط و دسترسی مناسب و همچنین تأمین برق سایتهای ارتباطی از موضوعات مهمی است که نیازمند حمایت و پیگیری جدی است.
هاشمی افزود: برای افزایش تابآوری شبکه و جلوگیری از قطع ارتباطات در زمان بحران، ایجاد مسیرهای پشتیبان و احداث مراکز و زیرساختهای ارتباطی جدید اهمیت بالایی دارد و وزارت ارتباطات برای تسریع در اجرای این طرحها حمایت لازم را دنبال خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت ارتباطی در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مناطق روستایی و عشایری به کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت مربوط میشود. لازم است با احداث سایتهای جدید و ارتقای فناوری سایتهای موجود، پوشش و کیفیت ارتباطات در این مناطق با سرعت بیشتری بهبود یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: فناوریهای ارتباطی موجود بهتنهایی پاسخگوی نیازهای امروز روستاها و مناطق عشایری نیست و باید توسعه پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین پوشش ارتباطی جادههای استان به دلیل اهمیت آن در مواقع ضروری و بحرانها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
هاشمی درباره توسعه شبکه فیبر نوری در شهرهای استان نیز گفت: توسعه فیبر نوری یکی از اولویتهای وزارت ارتباطات است و برای اجرای سریعتر این پروژه، همکاری شهرداریها اهمیت زیادی دارد. مدیریت استان آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارد و انتظار میرود با حمایت و نظارت وزارت ارتباطات، تأمین منابع و اجرای پروژهها توسط پیمانکاران با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت پوشش ارتباطی در شهرهای چهارمحال و بختیاری تأکید کرد و افزود: شهروندان استان همچنان در برخی مناطق با مشکلاتی در کیفیت شبکه مواجه هستند و بهبود و تکمیل پوشش ارتباطی در تمامی شهرهای استان باید در برنامه توسعه ارتباطات دنبال شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت توسعه ارتباطات در شهرکهای صنعتی استان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی صنایع و توسعه ارتباطات اینترنتی در شهرکهای صنعتی از نیازهای مهم بخش تولید است. مدیریت تولید، ارتباط با بازار، خدمات بانکی، زنجیره تأمین و بسیاری از فعالیتهای صنعتی به ارتباطات پایدار و پرسرعت نیاز دارد و باید زیرساختهای ارتباطی این بخش با سرعت بیشتری توسعه یابد.
هاشمی در پایان گفت: مردم و مجموعه مدیریتی استان در پیشبرد پروژههای بزرگ همواره همراهی خود را نشان دادهاند و انتظار میرود با حمایت و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فاصله موجود در برخورداری مناطق روستایی، عشایری و شهری از خدمات ارتباطی کاهش یابد و مسیر توسعه زیرساختهای ارتباطی استان با سرعت بیشتری طی شود.
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