شورای نگهبان انقلابی عمل کرده است/مصوبات شوراطبق سلیقه سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، آیتالله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که چه رویکردی را لازم میدانید که شورای نگهبان، سطح کارایی اش را افزایش دهد؟ اظهار کرد: شورای نگهبان بر حسب قانون اساسی، وظایف متعددی بر عهده دارد که یکی از مهمترین وظایفش، بحث و بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع است که خود همین، باب بسیار وسیعی برای کارهای تحقیقی و عملی است.
عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: بهحمدالله شورای نگهبان از بدو تاسیس با حضور فقهای ارزشمند حوزههای علمیه و حقوقدانان برجسته تا حد زیادی توانسته این وظیفه را انجام دهد در عین حال هنوز جا برای ارتقا وجود دارد و در بحثهای مهم شرعی و حقوقی میتوانیم با ارتقاء در سطح بررسیها، نسبت به آنها بهتر نظر بدهیم.
آملی لاریجانی افزود: بحث دیگر، نظارت بر انتخابات است، انتخابات متعدد اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که البته مستندش فرق میکند، برخی قانون اساسی و برخی مصوبه مجلس خبرگان رهبری است اینها هم قابل ارتقاء و توسعه است، دقت در بحث انتخابات در شرایطی که قانون برای کاندیداها معین کرده و مقرر داشته است، میطلبد که نظامهای جدیدی تصویب شود و براساس آن شورای نگهبان بتواند دقیقتر وظایف خودش را انجام دهد.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: همه اینها در عین حال هم با دقت کار کرده است؛ فقها و حقوقدانان تلاش خودشان را کردند، اما این منافاتی ندارد که سطح بررسیها، دقتها و ابزاری که برای بررسی نیاز دارند ارتقا یابد، همه اینها میطلبد که تلاشهای جدیدی صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: بنابراین اصل وظایف شورای نگهبان مقرر در قانون اساسی است و وظایف متعددی دارد تا به حال هم تلاشهای بسیار گستردهای از سوی اعضای شورای نگهبان صورت گرفته است؛ در عین حال، همه میدانیم که همه این امور قایل این است که دقت بیشتری شود و توانمندی بیشتری پیدا کند.
عضو فقهای شورای نگهبان، افزود: شورای نگهبان کارایی که در زمینه نظارتها انجام داده به ویژه در بحث مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، دقتهای فوقالعاده بالایی بوده است و اینها اگر مستند سازی و بحثهای شورای نگهبان تنقیح شود و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد، سرمایه بسیار بزرگ علمی است و امیدواریم شورا در این مسیر بتواند روند تکامل خودش را طی کند.
وی همچنین شورای نگهبان را نهاد بسیار مهمی برای نظام جمهوری اسلامی و پشتوانهای برای ملت ایران دانست.
آیت الله آملی لاریجانی درباره برخی انتقادها مبنی بر مصلحت اندیشی شورای نگهبان، تصریح کرد: من گمان نمیکنم که این طور باشد، البته من در طول دوران شورای نگهبان حاضر نبودم، ولی در سالهای متمادی که در محضر دوستان در شورا بودم، نهادی است که کمترین میزان مصلحت اندیشی در آن صورت گرفته و تلاش شان این بوده که بر حسب مقررات و قانون عمل کنند و چه در نظارت بر انتخابات و چه در انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، کمترین میزان مصلحت اندیشیها صورت گرفته است.
عضو فقهای شورای نگهبان، در خصوص چگونگی انقلابی عمل کردن شورای نگهبان بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، هم گفت: بالاخره فهم حکومت، آن هم حکومت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، فهم خاصی را میطلبد، اصلاً نگاه حکومتی فقه، حقوق و قانون؛ نگاه خاصی است و به علاوه اینکه انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزشها بسیار متعالی است فهم این ارزشها و عمل به آن، این نهاد را نهادی انقلابی میکند، البته معتقدم شورای نگهبان واقعاً انقلابی عمل کرده است در عین حال، سیر تکامل همیشه برای هر نهادی وجود دارد و هر چه بیشتر با ارزشهایی الهی و معنوی مخصوصاً بحث معنویت و عدالت مانوس باشیم اینها ارزشهایی است که درجاتی دارد، هر چه بر اساس این ارزشها بیشتر عمل کنیم طبعاً نهاد شورای نگهبان انقلابیتر خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی درباره اتهام برخیها به شورای نگهبان مبنی بر برخورد جناحی؛ افزود: این حرف، حتماً صحیح نیست البته درست است که هر انسانی ممکن است گرایشهایی داشته باشد، اما من میتوانم شهادت بدهم که بسیاری از فقهایی که در شورای نگهبان هستند و بودند و به رحمت خدا رفتند، ما شاهد کارهای آنان و رسیدگیهای آنان بودیم چه در بحث انتخابات و چه در بحث انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، واقعاً سلایق خود را دخالت نمیدادند.
عضو فقهای شورای نگهبان، در پایان گفت: بدیهی است که انسانها دارای سلایق مختلف باشند، اما مهم آن است که آیا آن را در رسیدگیها دخالت میدهند یا خیر؟ من تا جایی که شاهد بودم، فقهای شورای نگهبان و حقوقدانانش انسانهای متدینی بودند به ویژه فقها، مانند آیت الله مومن و آیت الله رضوانی که ما سالها در محضرشان بودیم انسانهایی بودند که روی ارزشهای انقلاب و ارزشهای الهی و عدالت محکم ایستاده بودند کسانی نبودند که خدای نکرده برای سلایق شان حق کسی را ضایع کنند واقعاً من میتوانم شهادت بدهم که چنین خبری نبوده است.
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