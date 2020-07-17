پیروزی گل گهر و پارس جنوبی در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته بیست و پنجم لیگ برتر و از ساعت ۲۰:۳۰ امروز جمعه تیم های شاهین بوشهر و گل گهر در سیرجان به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود گل گهر به پایان رسید.

احمد زنده روح (۲ - پنالتی)، یونس شاکری (۵) و رضا محمودآبادی (۱۳) برای گل گهر و میلاد صارمی (۸) برای شاهین گلزنی کردند.

در دیگر بازی همزمان، تیم پارس جنوبی در شهر جم میزبان شهرخودرو است که نیمه اول جدال دو تیم با نتیجه ۲ بر یک به سود پارس تمام شد.

محمد قاضی (۲۱) برای شهرخودرو گلزنی کرد. فریبرز گرامی (۴۰) و پوریا آریاکیا (۴۴) هم زنندگان گل پارس جنوبی بودند.

ضمن اینکه محمدعلی فرامرزی بازیکن تیم شهرخودرو در دقیقه ۴۵ با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.