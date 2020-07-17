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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۱۹

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

پیروزی گل گهر و پارس جنوبی در پایان نیمه نخست

پیروزی گل گهر و پارس جنوبی در پایان نیمه نخست

تیم های فوتبال گل گهر و پارس جنوبی در نیمه نخست بازی با شاهین و شهرخودرو به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته بیست و پنجم لیگ برتر و از ساعت ۲۰:۳۰ امروز جمعه تیم های شاهین بوشهر و گل گهر در سیرجان به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود گل گهر به پایان رسید.

احمد زنده روح (۲ - پنالتی)، یونس شاکری (۵) و رضا محمودآبادی (۱۳) برای گل گهر و میلاد صارمی (۸) برای شاهین گلزنی کردند. 

در دیگر بازی همزمان، تیم پارس جنوبی در شهر جم میزبان شهرخودرو است که نیمه اول جدال دو تیم با نتیجه ۲ بر یک به سود پارس تمام شد.

محمد قاضی (۲۱) برای شهرخودرو گلزنی کرد. فریبرز گرامی (۴۰) و پوریا آریاکیا (۴۴) هم زنندگان گل پارس جنوبی بودند.

ضمن اینکه محمدعلی فرامرزی بازیکن تیم شهرخودرو در دقیقه ۴۵ با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد. 

کد مطلب 4976203

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