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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۰۲

روحانی در گفتگو با وزیر بهداشت:

تامین نیازهای مادی کادر درمانی کشور جزو اولویت‌های دولت است

تامین نیازهای مادی کادر درمانی کشور جزو اولویت‌های دولت است

رئیس‌جمهور گفت: تامین نیازهای مادی و معنوی زحمتکشان عرصه سلامت جزو اولویت‌های دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز جمعه در پی دریافت گزارش «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند مبارزه با بیماری کرونا در کشور گفت: حرکت شماری از استان‌ها از وضعیت قرمز به سمت وضعیت زرد، بیانگر همراهی و همگامی مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تقویت مراقبت‌ها و نظارت‌ها است که این روند همچنان باید تداوم یابد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی با قدردانی مجدد از کادر درمانی پرتلاش و فداکار کشور اطمینان داد که تامین نیازهای مادی و معنوی این زحمتکشان عرصه سلامت جزو اولویت‌های دولت است و از وزیر بهداشت خواست در این خصوص پیگیری‌های لازم را با همکاری سازمان برنامه و بودجه به عمل آورد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: تغییر وضعیت قرمز این استان‌ها، باعث کاستن از فشارهای مضاعف بر سیستم درمانی کشور و کادر درمانی به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا می‌شود و مردم باید همچنان رعایت دقیق دستورالعمل‌ها را مدنظر داشته باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارش خود همچنین به شماری از شهرستان‌های برخی استان‌ها اشاره کرد که در مرز هشدار و وضعیت قرمز قرار دارند و از اعزام اکیپ‌های ویژه ای به این استان‌ها خبر داد.

نمکی در ادامه گزارشی را از روند هماهنگی‌ها میان کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا و مسایل مطروحه برای طرح در جلسه روز شنبه این ستاد ارائه کرد.

کد مطلب 4976207

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