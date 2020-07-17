به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز جمعه در پی دریافت گزارش «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند مبارزه با بیماری کرونا در کشور گفت: حرکت شماری از استان‌ها از وضعیت قرمز به سمت وضعیت زرد، بیانگر همراهی و همگامی مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تقویت مراقبت‌ها و نظارت‌ها است که این روند همچنان باید تداوم یابد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی با قدردانی مجدد از کادر درمانی پرتلاش و فداکار کشور اطمینان داد که تامین نیازهای مادی و معنوی این زحمتکشان عرصه سلامت جزو اولویت‌های دولت است و از وزیر بهداشت خواست در این خصوص پیگیری‌های لازم را با همکاری سازمان برنامه و بودجه به عمل آورد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: تغییر وضعیت قرمز این استان‌ها، باعث کاستن از فشارهای مضاعف بر سیستم درمانی کشور و کادر درمانی به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا می‌شود و مردم باید همچنان رعایت دقیق دستورالعمل‌ها را مدنظر داشته باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارش خود همچنین به شماری از شهرستان‌های برخی استان‌ها اشاره کرد که در مرز هشدار و وضعیت قرمز قرار دارند و از اعزام اکیپ‌های ویژه ای به این استان‌ها خبر داد.

نمکی در ادامه گزارشی را از روند هماهنگی‌ها میان کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا و مسایل مطروحه برای طرح در جلسه روز شنبه این ستاد ارائه کرد.