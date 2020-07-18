ساماندهی خدمات امضای دیجیتال در دستور کار قرار گرفت

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دلایل برخی از حوادث فضای مجازی و افشای اطلاعات در ماه‌های اخیر و ایام فاصله گذاری اجتماعی در کشور، اظهار داشت: در یکسال گذشته به‌رغم حجم بزرگی از کاستی‌های موجود در شبکه ملی اطلاعات که گاهی باعث بروز مشکلاتی در فضای مجازی کشور می‌شود، کشور از نظر توانمندیهای زیرساختی حوزه امنیت در فضای مجازی رشد مناسبی داشته که با وجود تشدید حملات دشمنان کشور در فضای مجازی، حجم قابل ملاحظه‌ای از این حملات در شبکه ملی اطلاعات مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه توانمندیهای مقابله با حوادث منع سرویس بین‌المللی ارتقا یافته و این حوادث در حال ساماندهی است، ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی نیز قریب به ۱۰ هزار نیروی انسانی در حوزه امنیت توسط مرکز ماهر در حال ارتقای دانش هستند. در حوزه توسعه محصولات بومی امنیت و توسعه امکانات و ارزیابی امنیتی و آزمایشگاه‌های مرتبط ارتقای نسبی قابل مشاهده است.

روحانی افزود: از طرف دیگر در رابطه با رویدادهای امنیتی اخیر لازم به ذکر است بخش بزرگی از رویدادهای این حوزه مربوط به مشکلات ناشی از اشتباهات انسانی و بعضی نقص‌های ساختاری و پیمانکاری و اغلب در گذشته اتفاق افتاده بوده و اغلب بر مبنای جنگ روانی بوده که تدابیر لازم برای ساماندهی آن اندیشیده شده است.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تکلیف نهادهای متولی را در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» تعیین کرده است. این سند حوادث فضای مجازی را در سه گروه تقسیم‌بندی کرده است که گروه اول شامل حوادث فضای مجازی که در حوزه مردم، کسب‌وکارهای خصوصی و موسسات غیردولتی اتفاق می‌افتد، است.

وی ادامه داد: گروه دوم شامل حوادث فضای مجازی می‌شود که در حوزه دستگاه‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد و گروه سوم حوادثی است که در حوزه دستگاه‌های زیرساختی اتفاق می‌افتد. از این رو متولی گروه اول نیروی انتظامی است و این نیرو باید در خصوص مشکلات این گروه پاسخگو باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال حوادث گروه دوم مسئول بوده و مرکز افتای ریاست جمهوری متولی گروه سوم است.

روحانی در تشریح برنامه ساماندهی این فضا توسط مرکز ملی فضای مجازی گفت: فقدان و یا ضعف در ارائه خدمات امنیتی پرکاربرد در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی برای کرونا مشهود بود ولی به نظر ما خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال می‌توانست مدیریت فاصله‌گذاری را به مراتب بهتر کند.

وی با بیان اینکه در خصوص احراز هویت شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری و تقسیم‌کار مناسبی انجام داده که در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس موضوع ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای فوریت، در دستورکار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و با توجه به مجموعه اقداماتی که در سه ماهه اول سال جاری انجام شده است، امید داریم که این خدمات با همکاری نهادهای متولی تا انتهای تابستان به مرحله عملیاتی رسیده باشد.