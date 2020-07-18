پاکشوما، نخستین و تنها تولیدکننده ماشین ظرفشویی در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دومین جلسه کنفرانس خبری دستاوردهای صنعتی و تجاری گروه پاکشوما در راستای کمپین لیاقت این برند در سال ۱۳۹۹ با هدف معرفی سری‌های جدید ماشین ظرفشویی و معرفی خطوط تولید ماشین ظرفشویی (طراحی و تولید از ورق آهن تا محصول کامل) و مرکز تحقیق و توسعه این گروه در محل موزه و گالری نوآوری‌های گروه پاکشوما برگزار شد.

سخنران اصلی این جلسه مهرداد نیکزاد، مدیر بازاریابی کلیه برندهای این گروه بود. در ابتدای این جلسه وی همه خبرنگاران و روزنامه نگاران را به مشاهده وب سایت گروه پاکشوما WWW.PAKSHOMA-GROUP.COM و مطالعه میراث برند پاکشوما و فرهنگ و ارزش‌های این برند اصیل ( باعنوان پاکشوما کالچر) دعوت کرد.

نیکزاد گفت: مؤلفه‌های پاکشوما کالچر عبارتند از صداقت، شفافیت (صفات اخلاقی) و انطباق پذیری، چابکی (صفات حرفه‌ای). در همین راستا مزیت‌های رقابتی گروه پاکشوما را در این ۴ مؤلفه برای مخاطبان تحلیل کرد.

وی دستیابی پاکشوما به زیرساخت تولید در وسعت ۲۰۰.۰۰۰ مترمربع را یک پدیده استثنایی در صنعت لوازم خانگی ایران از زمان شکل گیری تاکنون دانست.

وی عنوان کرد: در راستای انطباق پذیری و چابکی گروه پاکشوما برآن شدیم که استراتژی زیرساخت محصولات جدید کولرگازی، انواع یخچال فریزر، انواع جاروبرقی، انواع ماشین ظرفشویی و همچنین انواع ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک و خبر جدیدتر اینکه سبد نسبتاً کاملی از لوازم خانگی کوچک تحت برند PAKSHOMA & KITCHEN را در آینده نزدیک عرضه کنیم.

مدیر بازاریابی این گروه صنعتی اعلام کرد که به احترام مخترع ماشین ظرفشویی در دنیا، خانم ژوزفین کوچران برند پاکشوما نام یکی از سری‌های ماشین ظرفشویی تولیدی این برند در ایران را با عنوان سری ژوزفین JOSEPHINE COCHRANE به بازار عرضه کرده است.

وی گفت: از ماه آینده تمام رسانه‌های محیطی پاکشوما در سراسر ایران که بالغ بر ۱۲۰ بیلبورد است، به معرفی این سری با اسلوگان (شعار) همه ظرف حریف خواهد پرداخت. اشاره این شعار به امکان شستشوی ۱۶۸ پارچه ظروف آشپزخانه اعم از کریستال، بلورجات، ماهیتابه و ظروف پخت غذا فقط در ۳۰ دقیقه و آنهم تنها با حدوداً ۹ لیتر آب می‌باشد.

نیکزاد، در ادامه کنفرانس گفت: تحلیل‌های ما از الگوی مصرفی خرید لوازم خانگی خانوارهای ایرانی و تغییرات جغرافیایی ایران نشانگر این است که ماشین ظرفشویی به تدریج در حال تبدیل شدن به یک کالای ضروری و اساسی است، اما در حال حاضر حدود ۱۰ درصد ایرانی‌ها از این محصول در منازل خود استفاده می‌کنند که به دلیل صرفه جویی در مصرف آب، مواد شوینده و درصد بالای قارچ زدایی و میکروب کشی استفاده از ماشین ظرفشویی بیشتر خواهد شد.

وی یادآور شد: گروه پاکشوما در حال حاضر اولین و تنها تولید کننده ماشین ظرفشویی از ورق آهن تا یک محصول کامل با ظرفیت تولیدی ۳۰۰.۰۰۰ دستگاه در سال است و بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه R&D برای طراحی صنعتی و مهندسی لوازم خانگی بزرگ و کوچک را ایران دارا است.

مدیر بازاریابی این گروه لوازم خانگی گفت: انتقال تکنولوژی در زمینه ایجاد زیرساخت طراحی صنعتی و تولید ماشین ظرفشویی با همکاری شرکت‌های اروپایی CANDY – HOOVER GROUP ایتالیا و گروه بزرگ MIDEA آسیا انجام شده است که در همین راستا پاکشوما به عرضه ۶ مدل متنوع از انواع ماشین ظرفشویی به بازار ایران پرداخته است.

نیکزاد ادامه داد: با توجه به فن آوری ها و زیرساخت‌های انجام شده در زمینه ماشین ظرفشویی هدف ما تصاحب بیش از نیمی از سهم بازار این گروه محصول تا پایان سال آینده است.

نیکزاد گفت: پیرو کنفرانس قبلی گروه پاکشوما به استحضار مردم می‌رسانیم که تا پایان سال محصولات یکی از برندهای بزرگ و مشهور اروپایی را در کارخانه پاکشوما تولید و عرضه می‌کنیم.

وی در ادامه در حالی که اشاره‌ای به نام این برند اروپایی نکرد، افزود: البته لازم به ذکر است که در حال حاضر نیز انواع ماشین ظرفشویی برندهای اروپایی کندی و زیرووات ایتالیا و تا پایان سال بعد از کمرنگ شدن تحریم‌ها نیز برند آسیایی مایدیا در کارخانجات صنعتی گروه پاکشوما تولید و عرضه می‌شوند.

لازم به ذکر است که فروشگاه اینترنتی گروه پاکشوما WWW.PAKSHOMACENTER.COM تنها فروشگاه رسمی اینترنتی این گروه بزرگ لوازم خانگی برای فروش مستقیم کالا به مصرف کنندگان است.

مشاهدات اولیه ما از این وب سایت نشان داد امکان ویژه‌ای با همکاری بانک‌ها برای خرید لوازم خانگی به شکل اقساط بلند مدت و بهره کم برای زوج‌های جوان جهت تأمین جهیزیه و دیگر ایرانیان عزیز فراهم آمده است.