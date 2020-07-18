به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت نقد و بررسی کتاب «قرن دیوانه من» نوشته ایوان کلیما روز سهشنبه ۳۱ تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
اینکتاب بهتازگی با ترجمه سیدعلیرضا بهشتی شیرازی توسط انتشارات روزنه چاپ شده است.
ایوان کلیما یکی از نویسندگان برجسته ادبیات معاصر چک است که زندگی خود را از کودکی تا پیری در «قرن دیوانه من» روایت کرده است. محتوا و درونمایه بیشتر آثار ایننویسنده زندگی خویش، اتفاقات مربوط به جنگ جهانی دوم و سپس استیلای کمونیستها بر چک است. بهقولی کلیما بیشتر درباره قرن بیستم و اتفاقات آن نوشته است. او در «قرن دیوانه من» تلاش کرده روایت و تحلیلی از وقایعی که اطرافش رخ دادهاند، ارائه کند.
نشست نقد و بررسی اینکتاب با حضور رضا علیزاده، صادق وفایی و مترجم اثر همراه است.
اینبرنامه روز سهشنبه ۳۱ تیر از ساعت ۱۵ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و بهصورت زنده از حساب کاربری اینستاگرام اینمرکز فرهنگی به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter پخش میشود.
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