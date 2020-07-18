خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ؛ فاطمه کریمی

اگر اینستاگرام دارید کافی است سری به اکسپلور آن بزنید تا در کنار پیج های فروش لباس و لوازم خانگی، با پبج های پر از دابسمش های متنوع از دخترانی با آرایش غلیظ و عجیب یا زوجهای کیوت مواجه شوید.به این پیج ها که سر بزنید حداقل یک ربع درگیر خواهید بود. همه ی امکانات زندگی جذاب در این پیج ها وجود دارد.جوانانی را میبینید که با حداکثر سی و پنج سال سال سن به غایت خوشبختی رسیده اند و همگی گل در بر و می در کف و معشوقه به کام دارند و ساکن ویلاهای اسپانیا یا هتل های لوکس استانبول هستند.دختران و پسران جوانی که اثری از حضور خانواده هایشان نیست و شما هیچ تصویری از کار کردن یا تحصیل آنها نمیبینید. اینها بیشتر مهر صنعت مدلینگ را دارند یا بدنسازی کار میکنند و حتی خواننده هستند. عده ای هم خوب دابسمش درست میکنند و فالوور بالایی دارند. یکی شان برای خواننده ای مانکن خودکشی کرده و دیگری اذعان میکند «عشقم از این به بعد همه ی هزینه ها برایت تو میشه».

سه گانه شهرت، شهوت، ثروت

مالکان این پیج ها شاید در ظاهر با هم متفاوت باشند اما همه ی آنها جز کسانی هستند که مدتی طعم شهرت را چشیده اند و حالا که تاریخ مصرفشان گذشته مهاجرت کرده اند و دور هم جمع شده اند. نقطه مشترک این دست از پیج ها استفاده از سه گانه ی شهرت، شهوت، ثروت است. مثلثی که هر ضلع آن علت بروز ضلع دیگر و حتی تقویت کننده آن است. سه گانه ای که برای به دست آوردن آن نه سالها درس خوانده اند و در صف چاپ مقاله بوده اند و نه سختی کاریا سرمایه گذاری را کشیده اند.

چه چیزی بهتر از این است که در بیست و چندسالگی کنار سواحل اروپایی باشی، ماشین های میلیاردی سوار شوی وهر شب مهمانی های لوکس را تجربه کنی؟ اما زندگی این تیک آبی های اینستاگرام را جوانانی دنبال میکنند که حتی نمیتوانند به خرید یک خانه ۶۰ متری تا چهل سالگی فکر کنند. فاصله دنیایی که به واسطه ی این اغواگری ها در ذهن جوانان ترسیم میشود آنها را به مقایسه وا میدارد و این سوال پیش می آید که «راز رسیدن به این همه امکانات چیست؟» بلاگرهایی که استعداد یا مهارت ویژه ای جز اجرای چالشهای تیک تاک ندارند، چه مسیری را برای کسب این شهرت و ثروت طی کرده اند؟ چگونه میتوان بدون هیچ زحمتی پولدار شد؟

سایت های شرط بندی؛ همای سعادت تیک آبی ها

پاسخ به این سوالات همان مسئله ای است که زوجهای فانتزی اینستاگرام صبح تا شب برای آن قر میدهند و هر کدام از دخترکان زیبای ترکیه نشین میان مهمانی هایشان آن را تبلیغ میکنند. این همای سعادت که بر سر این تیک آبی ها نشسته است همان سایت های شرط بندی است که کم و بیش تبلیغات آن را در کانالهای تلگرامی هم میبینیم.

قمارخانه های مخفی شهر ها کمتر از ده سال هست که جای خود را به این سایتهای شرط بندی و کازینوهای مجازی داده اند. که البته در ماه های اخیر با شیوع کرونا، افزایش خانه نشینی ها و یا کسادی بازار و سکون سرمایه ها رونق بیشتری گرفته است. این سایتها بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و سر کیسه کردن مردم هستند. تعدادی از آنها ویژه شرط بندی هستند و تعدادی هم بازی های انلاین در بستر شرط بندی دارند.در حال حاضر حدود ۵۰ سایت فعال شرط بندی و یا کازینو انلاین ایرانی وجود دارد که حداقل گردش مالی آنها ۳۰۰ میلیون تومان است. جالب اینجاست که فعالیت مالی این سایتها با اجاره درگاه های بانکی با نماد اعتماد الکترونیکی و حسابهای اجاره ای به راحتی در جریان است. پلیس سایبری اقداماتی در خصوص جلوگیری از فعالیت این دست از سایتهای شرط بندی داشته است اما گویا هنوز زور امکانات و پشتیبانی های اینها بیشتر میرسد. البته چند ماه پیش آذری جهرمی وعده جلوگیری از فعالیت این کلاهبرداران اینترنتی را داد و اذعان کرد: به زودی پشت پرده اینها را افشا میکنم. اما هنوز اقدامی از جانب وزیر جوان صورت نگرفته.

آنلاین بازی کنید و شرط ببندید

بعد از فروکش کردن تب شرکتهای هرمی ، سایتهای شرط بندی ،که اغلب با پیشوند bet شروع میشوند،سودای میلیاردر شدن و زندگی مرفه را به مخاطبان عرضه میکنند.این مافیای نوپا شیوه ی مناسب تبلیغات و نفوذ به بطن زندگی مخاطبان ۱۸ تا ۳۰ ساله اش را به خوبی پیدا کرده است. الگوهای اغوا کننده ای برای مخاطب ترسیم میکند و سبک زندگی آنها را با جزئیات برای فالوور ها نمایش میدهد. این وسط از عناصری مثل موسیقی، عشق و سکس هم غافل نمیشود. برای هر سلیقه ای مدل مورد پسندی ارائه میکند.پسران مجرد غرق در لذت، دختران زیبای ثروتمند، زوجهای عاشق و … بعد در جای مناسب فریاد میزند که رسیدن به این سبک زندگی برای همه ممکن است، فقط کافی است انلاین بازی کنید و شرط ببندید. بازیگران این پکیج های سبک زندگی هرکدام از قبل شهرت کاذبی داشته اند و برای مخاطبان نام آشنا هستند. اما شخصیت آنها در قالب این تبلیغات هزاران بار رنگ عوض کرده. برای مثال اقازاده ای که حالا خواننده اسپانیایی شده است و یا خواننده ی سنتی ای که حالا پاپ میخواند وویدیو های اروتیک میسازد.کسی که تا چند وقت پیش بدل مسی بوده حالا برنامه سازی میکند. یا مثلاً زندگی شاد زوج هایی را میبینید که روابط عالی ای باهم دارند، در بهترین برج های استانبول ساکن هستند و هر روز از بهترین برندها خرید میکنند.

تمام این بازیگران جذاب، تیم رسانه ای این قمارخانه ها هستند وهرچند هر کدام سایت متفاوتی را تبلیغ میکنند اما از یک ابشخور آب میخورند. این افراد روز به روز بیشتر باهم تعامل میکنند، لایوهای طنز میگذارند، جزئیات روابط جنسی و عاطفیشان را در معرض نظر سنجی میگذارند و یا حتی به هم توهین میکنند تا جنجال به پا شود، بلکه جلوی زوال شهرت یکدیگر را بگیرند و همیشه در معرض توجه باشند.

در نهایت انبوه این تصاویر مملو از شهرت، شهوت و ثروت در اینستاگرام مخاطب جوان را اغوا میکند و این سبک زندگی را دست یافتنی و آسان نشان میدهد.و به این ترتیب اثرمخرب خود را بر مخاطبین میگذارد. تا زمانی که مخاطب لودگی، جنجال سازی، رقاصی و… را راه رسیدن به خوشبختی بداند، شهرت طلبی میان جوانان افزایش می یابد، تب ثروت بادآورده روز به روز داغ تر میشود و تیک آبی های اینستاگرام الگوهای موفق جامعه به حساب می آیند.