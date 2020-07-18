تأسیس مرکز خلاقیت و نوآوری در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دهه های اخیر سعی کرده است تا فعالیت های خود در عرصه تبلیغ دین و ترویج معارف الهی و مکتب اهل بیت(ع) را متناسب با نیازمندی های روز و ظرفیت های تبلیغی سامان دهد.

وی با اشاره به اعزام مبلغان در ایام مختلف سال گفت: در گذشته قالب اصلی تبلیغ، تبلیغ سنتی و چهره به چهره بود که به صورت اعزام مبلغین محترم به اقصی نقاط کشور در موسم های تبلیغی و در دیگر ایام پر اهمیت سال صورت می گرفت.

* همگامی دفتر تبلیغات اسلامی با ورود ابزارهای جدید در عرصه تبلیغ

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به ورود این دفتر در عرصه های نوین تبلیغی پرداخت و تصریح کرد: همگام با فراهم شدن زمینه های نوین تبلیغی و پدید آمدن ابزار های جدید جهت تبلیغ دین، دفتر تبلیغات اسلامی سعی کرده گام های مؤثری را در امر تبلیغ بردارد.

وی به اقدامات دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه تبلیغ نوین اشاره کرد و افزود: این نهاد حوزوی همواره با حفظ تبلیغ چهره به چهره و سنتی سعی کرده است که در مجموعه خود، تبلیغ نوین را جدی بگیرد و در سال های گذشته، اداره کل تبلیغ نوین را تشکیل داد و تلاش شد تا از ابزارهای نوین برای رشد امر تبلیغ دین استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: در این رابطه، معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را پایه ریزی کردیم و سعی شد که از این انقلاب تکنولوژیک که به وجود آمده و زمینه ای که در فضای سایبر و مجازی برای امر تبلیغ دین موجود است، بیشترین استفاده را داشته باشیم.

وی از راه اندازی مرکز نوآوری و خلاقیت در دفتر تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: در این مسیر، تشخیص داده شد که نیاز است در ذیل این معاونت و با اشراف این معاونت تازه تأسیس، یک مرکز نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگ پدید بیاید.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به تصویب اساسنامه مرکز نوآوری مذکور در هیئت امنای این دفتر اشاره و تصریح کرد: در جلسه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در هفته گذشته، اساسنامه تأسیس مرکز نوآوری و خلاقیت این دفتر که تحت عنوان «مرکز خلاقیت و نوآوری اشراق» نام نهاده شده است، به تصویب رسید.

* توافق دفتر تبلیغات اسلامی با معاونت علمی ریاست جمهوری

وی افزود: برای تأسیس این مرکز توافق نامه ای با جناب آقای ستاری «معاون علمی ریاست جمهوری» که عهده دار امر حمایت از خلاقیت ها، نوآوری ها و جریان های دانش بنیان در سطح کشور هستند، حاصل شد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به حمایت از نوآوری ها در منظر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: همچنان که با تأکیدات خاص مقام معظم رهبری امر حمایت از نوآوری ها، خلاقیت ها و شرکت های دانش بنیان در دستور کار جدی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و مورد حمایت خاص رهبر معظم انقلاب است، فضای حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه های صنعت، داروسازی و... عطف توجه به حوزه فرهنگ و فرهنگ دینی هم شد.

وی گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم این فرصت را مغتنم شمرد که با توجه به ایده های خلاقانه ای که طلاب و فضلا در سطح کشور دارند، این مرکز را تأسیس کرد؛ در گذشته چندین نوبت رویدادهایی در این دفتر و شعب آن به ویژه در خراسان رضوی و اصفهان برگزار شده بود و عده ای از فضلا و طلاب محترمی که خلاق و نوآوری هستند و ایده های جدیدی دارند، شرکت کرده بودند.

* حمایت و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی از صاحبان ایده های نو در حوزه

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مأموریت مرکز خلاقیت و نوآوری اشراق پرداخت و تصریح کرد: این مرکز جدید التأسیس در دفتر تبلیغات اسلامی عهده دار حمایت، پشتیبانی و آموزش نسبت به صاحبان ایده های نو است که کمک کنیم تا این ایده ها به وقوع بپیوندد و به محصول منتهی شود.

وی در خصوص حمایت از ایده های جدید در عرصه های مختلف فرهنگ دینی افزود: هر آنچه که بتواند در عرصه های مختلف فرهنگ دینی و عمومی(چه در عرصه تولید نرم افزارهای جدید، چه در زمینه تولید اسباب بازی های فرهنگ ساز و چه در عرصه ابزار کمک آموزشی) رشد ایجاد کند و نوآورانه و خلاقانه باشد، در این مرکز مورد حمایت قرار می گیرد و سعی می شود که به سمت خودگردانی و اقتصادِ فرهنگ حرکت شود.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به هدف راه اندازی این مرکز نوآوری اظهار داشت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از آن دسته از ایده ها و خلاقیت هایی که طلاب و فضلا جهت ترویج فرهنگ دینی و غنا و رشد بخشیدن به فرهنگ عمومی دارند، حمایت کند.

وی گفت: کمک می کنیم که این ایده ها به محصول برسد و آن محصول بتواند اقتصاد این کار را برای آن نوآوران و افراد خلاق جبران کند، یعنی بدون اتکای به بودجه های رسمی و حمایتی، خود آن فعالیت بتواند اقتصاد خود را تأمین کند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مزایای تشکیل مرکز خلاقیت و نوآوری اشراق پرداخت و تصریح کرد: این اقدام هم اشتغال آفرین است و هم فرهنگ دینی را توسعه می دهد و هم مشارکت آحاد افراد نوآور در حوزه ها را نسبت به خدمت اجتماعی و فرهنگی پشتیبانی می کند.

* افتتاح مرکز خلاقیت و نوآوری «اشراق» در آینده نزدیک

وی با بیان این که به زودی مرکز خلاقیت و نوآوری اشراق افتتاح می شود، افزود: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مکان این مرکز نوآوری را تهیه کرده و در مراحل تجهیز آن محل هستیم و به زودی حجت الاسلام والمسلمین علیزاده «معاون محترم فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی» به تفصیل در جلسه ای با حضور خبرنگاران جزئیات این کار را اعلام خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که به فضل الهی و دعای خیر امام زمان(عج) تأسیس این مرکز، گام مؤثری باشد تا فرزندان حوزه بتوانند در این میدان مهم تأثیرگذاری بر فرهنگ دینی به شکل خلاقانه و نوآورانه ای ایفای نقش کنند.