نحوه ثبت درخواست غیرحضوری دانشنامه دانش آموختگان پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، رامین صادقیان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت توجه به سلامت دانشجویان و کارکنان دانشگاه، دانشجویان تا اطلاع ثانوی از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه جهت دریافت دانشنامه خودداری کنند.

وی افزود: دانش آموختگان برای درخواست دانشنامه باید پس از مراجعه به وب سایت سیستم گلستان ( http://reg.pnu.ac.ir ) از طریق سر برگ پیشخوان خدمت و درخواست دانشنامه فوری، استان محل دریافت دانشنامه را تعیین کند.

وی با عنوان اینکه فقط دانشجویانی که بیش از یک سال از فارغ التحصیلی آنها گذشته است و نیاز فوری به دانشنامه دارند، می توانند از این طریق درخواست کنند، اظهار داشت:دانشنامه های فوری صادر شده در اولین زمان ممکن از طریق پست به ستاد دانشگاه پیام نور استانی که دانشجو در پیشخوان گلستان تعیین کرده است، ارسال خواهد شد.

مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: دانش آموختگان می توانند بعد از حداقل ۱۰ روز کاری از دریافت پیام آماده بودن دانشنامه در همان پیشخوان گلستان، همراه با کارت ملی و گواهینامه موقت به امور دانش آموختگان ستاد استانی که دانشنامه شان ارسال شده است، مراجعه کرده و دانشنامه خود را به همراه ریز نمرات تایید شده (در صورت درخواست ریز نمرات) تحویل گیرند.

وی یادآور شد: دانشنامه عادی سایر دانش آموختگان به استان و مرکز تحصیل دانشجو ارسال خواهد شد.

شایان ذکر است، دانش آموختگان متقاضی دانشنامه فوری می توانند در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهامی، موضوع را از واحد صدور اداره دانش آموختگان با شماره ۲۳۳۲۲۵۷۲ و ۲۳۳۲۲۵۷۰ پیگیری کنند.