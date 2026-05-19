به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، حبیبه نظیف، مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه، با اعلام این خبر اظهار داشت: ارتقای سطح خدمات علمی و رفاهی به دانش‌آموختگان همواره از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل بوده است و با راه‌اندازی سامانه جدید، زین پس فارغ‌التحصیلان عزیز می‌توانند بدون نیاز به سفر و مراجعه حضوری، مدرک نهایی خود را در محل سکونت دریافت کنند.

جدول زمان‌بندی و اولویت‌های استانی

نظیف با تشریح جزئیات اجرایی این طرح افزود: فازعملیاتی این پروژه از تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه در استان تهران با موفقیت آغاز شد و در ادامه این مسیر، از دوم خردادماه، دانش‌آموختگان استان‌های اصفهان، البرز و همدان نیز به این سامانه دسترسی خواهند یافت.

وی افزود : طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، این فرآیند به سرعت در سایر استان‌های کشور گسترش می‌یابد تا فرآیند دریافت مدرک برای تمامی مخاطبان کوتاه‌ و امن‌تر شود.

الزام مطالعه راهنما و ثبت درخواست سیستمی

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه تأکید کرد: برای بهره‌مندی از این خدمت نوین، دانش‌آموختگان موظفند با مراجعه به سامانه مربوطه، ابتدا فایل راهنمای منتشر شده را دقیق مطالعه کنند و سپس نسبت به ثبت درخواست ارسال پستی اقدام نمایند تا از بروز هرگونه نقص در ارسال مدرک جلوگیری شود.

استثنائات طرح؛ وام‌های دانشجویی و نظام وظیفه

نظیف در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های قانونی برخی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح فعلا شامل مشمولین و دانش آموختگانی که دارای وام های دانشجویی تسویه نشده و تعهد خدمت هستند، نمی شود.

وی ادامه داد: این دسته از فارغ التحصیلان کماکان باید طبق ضوابط و روال گذشته درخواست گواهینامه موقت بدهند. لازم به ذکر است دانش آموختگان مقطع دکتری نیز ابتدا بایستی درخواست گواهینامه موقت بدهند و اگر قبلا گواهینامه موقت خود را دریافت کرده اند، می توانند درخواست ارسال پستی دانشنامه را بدهند.

تأکید بر عدم مراجعه حضوری

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور در پایان، ضمن درخواست از کلیه دانش‌آموختگان برای پرهیز از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی و واحدهای استانی، خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای لازم صرفاً از طریق سامانه و مطابق با دستورالعمل‌های منتشر شده قابل پیگیری است.

امید است با این اقدام، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه اساتید و دانشجویان، گامی نو در جهت هوشمندسازی خدمات آموزشی برداریم.