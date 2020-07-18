به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مک رومورز، قلم جدید اپل میتواند از روی آثار هنری دیجیتال، نقاشیها و غیره نمونه برداری کند و همان نمونه رنگها را در اختیار کاربران علاقمند قرار دهد.
بر اساس اختراع ثبت شده توسط اپل در اداره ثبت اختراعات دولت آمریکا، حسگر قلم مذکور دارای چندین کاوشگر رنگ است که از طریق بررسی نور منعکس شده از رنگهای مختلف میتواند ماهیت آن رنگ را به طور دقیق و کامل درک کند.
قلم یادشده تا بدان حد پیشرفته است که با قرار دادن آن بر روی یک گل، رنگ گلبرگ آن را درک خواهد کرد و رنگ یادشده را در اختیار کاربر قرار میدهد. این قلم با گیاهان مختلف سازگاری خواهد داشت.
حساسیت قلم مذکور برای شناسایی رنگها قابل دستکاری و تنظیم است و از آن میتوان برای ورود مستقیم اطلاعات رنگها به نمایشگرها نیز بهره گرفت. همچنین این قلم میتواند طیفی از یک رنگ را با شدت و ضعف مختلف بسازد تا کاربران از آنها بهره بگیرند. هنوز مشخص نیست اپل قصد تولید این قلم را به شکل عملیاتی دارد یا خیر.
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