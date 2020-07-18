به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر با اشاره به خوشآتیهترین فناوریهای ایران ۱۴۱۰ نوشت: حوزههای سامانههای شرکتی و دولت الکترونیک، رایانش ابری و کلانداده (بیگ دیتا) خوش آتیه ترین فناوری های ایران در ۱۰ سال آینده هستند.
وی گفت: این نتیجه از ۳۴۳۴ پرسشنامه تکمیلشده توسط فعالان حوزه فناوری اطلاعات ایران در ۲۱ حوزه فناوری به دست آمده است.
به گزارش مهر، در این نمودار نرم افزارهای اجتماعی ، موبایل، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و بازی های رایانه ای از جمله فناوری های خوش آتیه محسوب می شوند.
ماتریس پراکندگی حوزه های ۲۱ گانه فناورانه، بر مبنای اثرگذاری شیوع ویروس کرونا و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بر حوزه فناوری (فرصت یا تهدید بالقوه کوتاه مدت) و اهمیت بلندمدت هر یک از شاخص ها برای کشور، به دست آمده است.
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