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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

توسط معاون وزیر ارتباطات؛

خوش‌آتیه‌ترین فناوری‌های ایران در ۱۰ سال آینده اعلام شد

خوش‌آتیه‌ترین فناوری‌های ایران در ۱۰ سال آینده اعلام شد

معاون وزیر ارتباطات خوش‌آتیه‌ترین فناوری‌های ایران در سال ۱۴۱۰ را بر مبنای نظرسنجی به دست آمده از ۳ هزار و ۴۰۰ پرسش نامه از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر با اشاره به خوش‌آتیه‌ترین فناوری‌های ایران ۱۴۱۰ نوشت: حوزه‌های سامانه‌های شرکتی و دولت الکترونیک، رایانش ابری و کلان‌داده (بیگ دیتا) خوش آتیه ترین فناوری های ایران در ۱۰ سال آینده هستند.

وی گفت: این نتیجه از ۳۴۳۴ پرسش‌نامه تکمیل‌شده توسط فعالان حوزه فناوری اطلاعات ایران در ۲۱ حوزه فناوری به دست آمده است.

به گزارش مهر، در این نمودار نرم افزارهای اجتماعی ، موبایل، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و بازی های رایانه ای از جمله فناوری های خوش آتیه محسوب می شوند.

ماتریس پراکندگی حوزه های ۲۱ گانه فناورانه، بر مبنای اثرگذاری شیوع ویروس کرونا و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بر حوزه فناوری (فرصت یا تهدید بالقوه کوتاه مدت) و اهمیت بلندمدت هر یک از شاخص ها برای کشور، به دست آمده است.

کد مطلب 4976544

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