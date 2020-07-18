محسن یزدی مدیر شبکه «مستند» شد/ غفوری برای «افق» حکم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی محسن یزدی را به عنوان مدیر شبکه مستند سیما منصوب کرد.
در حکم مرتضی میرباقری خطاب به مدیر جدید شبکه مستند آمده است؛ «با توجه اساسی به مفاد بیانیه دورانساز گام دوم انقلاب اسلامی و بهرهگیری از الگوی کارآمد و اثربخش مدیریت پیام و استفاده از نظرات کارشناسان متعهد و خبره در ارتقای کیفی و هنری تولیدات مستند در جهت افزایش سرمایه اجتماعی کشور، تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و مقابله موثر با جنگ نرم دشمن و آرایش رسانهای نظام سلطه اهتمام ویژهای داشته باشید.»
در حکم معاون سیما بر تولید مستندهای فاخر با موضوع تاریخ بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حرکتهای حماسی مردم در برهههای مختلف انقلاب و استفاده از ظرفیت همه مستندسازان دلسوز که دغدغه اعتلای ایران اسلامی و مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن را دارند تاکید شده است.
معرفی مزیتهای اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیگر انتظارات از مدیر جدید شبکه مستند سیما است.
در این حکم معاون سیما همچنین از خدمات ارزشمند سید سلیم غفوری در دوران تصدی وی در شبکه مستند قدردانی شده است.
سلیم غفوری حکم گرفت
همچنین در حکم دیگری از معاون سیما خطاب به غفوری آمده است؛ شبکه «افق» شبکهای فرهنگی است که در راستای تنوع و تکثر رسانهای و توجه بایسته به تخصصی شدن شبکهها در حوزه تخصصی «انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، بیداری اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی» اقدام به تامین، تولید و پخش برنامهها در ساختارهای مختلف میکند.
پرداختن عالمانه، حرفهای، مستند، باورپذیر و هنرمندانه به بیانیه دوران ساز گام دوم و روایت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، روشنگری در برابر تحریفات انقلاب، دشمن شناسی و دوست شناسی، داشتن حرفهای نو با طرح و فرم جذاب برای مخاطبان از جمله تاکیدات معاون سیما خطاب به سلیم غفوری است.
همکاری و مشارکت نیروهای مجرب، جوان و با انگیزه و مستعد در تولید برنامهها، شناسایی ظرفیتها، استعدادها و رویشهای انقلاب اسلامی و جذب و به کارگیری آنها و همچنین کادرسازی حرفهای برای تولید برنامههایی در تراز انقلاب اسلامی در سپهر راهبردهای این شبکه از دیگر انتظارات معاون سیما از مدیر جدید شبکه افق است.
میرباقری همچنین از زحمات جلال غفاری در طول مدیریت این شبکه صمیمانه تشکر و قدرانی کرد.
یادآور میشود سید سلیم غفوری از ۲۸ خرداد ماه با حکم معاون سیما به عنوان سرپرست این شبکه منصوب شده بود.
مدیرکل تامین و رسانه بینالملل سیما منصوب شد
معاون سیما در حکمی «محسن برمهانی» را به سمت «مدیرکل تامین و رسانه بینالملل سیما» منصوب کرد.
همچنین در حکم مرتضی میرباقری خطاب به برمهانی بر شناسایی، انتخاب و خرید بهترین آثار تلویزیونی در ساختارهای برنامه سازی به خصوص برنامههای نمایشی، مستند و پویانمایی منطبق با سیاستهای کلان رسانه؛ کمک به آماده سازی آثار تهیه شده اعم از ترجمه و دوبله؛ رصد و تحلیل محتوای برنامههای ماهوارهای و انعکاس آن به معاونت سیما و مدیران ارشد سازمان و هماهنگی با شبکههای مختلف داخلی و خارجی برای تولید کارهای مشترک تاکید شده است.
تنظیم برنامه جامع اعزام کارشناسان ذیربط به بازارها و جشنوارههای مهم جهانی و منطقهای و حضور هدفمند و فعال در این مراکز و عرضه و فروش محصولات سیما بر اساس برنامه جامع از دیگر تاکیدات معاون سیما خطاب به مدیرکل تامین و رسانه بینالملل سیما است.
همچنین در این حکم دکتر میرباقری از زحمات دکتر محمدمهدی یادگاری در طول تصدی آن اداره کل قدردانی کرده است.
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