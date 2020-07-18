به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیوان ظهیری اظهار داشت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه پدری ۷۰ ساله به همراه دو تن از فرزندان ۴۷ و ۳۷ سالهاش ساکن یکی از استانهای همجوار استان تهران با همکاری دو تن از همدستانشان ساکن شهر تهران باندی ۵ نفره جهت فروش طلاجات و سکههای عتیقه تشکیل دادهاند، بررسی موضوع در دستور کار تیمی از مأموران متخصص کلانتری ۱۰۵ سنایی قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بررسیهای اولیه حکایت از این داشت، این پدر و دو پسرش با استفاده از ابزار گنج یاب و حفاریهای غیر مجاز، طلاجات و سکههای عتیقه را در یکی از استانهای همجوار استان تهران کشف و پس از شناسایی خریدار توسط دو تن از همدستانشان در شهر تهران به فروش میرسانند.
این مقام انتظامی توضیح داد: در گام بعدی از تحقیقات پلیسی مشخص شد که اخیراً این افراد تعدادی سکه قدیمی مربوط به ۳ هزار سال پیش را کشف و قصد فروش آن به یکی از خریداران در شهر تهران را دارند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی محل قرار اعضای این باند و خریدار در یکی از مراکز موسیقی شهر تهران شناسایی و با دستور قضائی دستگیری فروشندگان و خریدار عتیقهجات در دستور کار قرار گرفت و مراقبتهای ویژه پلیسی از محل قرار متهمان آغاز شد.
سردار ظهیری تصریح داد: مراقبتهای ویژه ادامه داشت تا اینکه شامگاه بیست و چهارم تیرماه اعضای این باند ۵ نفره به محل قرار مراجعه و با حضور شخص خریدار به انجام معامله پرداختند که مأموران عملیات کلانتری ۱۰۵ سنایی در یک عملیات پلیسی موفق شدند کلیه اعضای این باند و همچنین خریدار سکه و طلاجات عتیقه را دستگیر کنند.
وی تصریح کرد: مأموران کلانتری سنایی در بررسیهای بیشتر ۷۵۰ عدد سکه عتیقه، سه آلبوم مخصوص به سکههای ۳ هزار سال پیش، یک کتاب قدیمی و تعدادی تجهیزات لازم برای حفاری از متهمان کشف کردند.
به گفته سردار ظهیری، کلیه عتیقهجات کشف شده برای ارزش گذاری به مرکز میراث فرهنگی تحویل شده است و هر ۶ متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
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