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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۸

تفاهم نامه همکاری بین نهاد رهبری و حوزه های علمیه منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین نهاد رهبری و حوزه های علمیه منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین نهاد نمایندگی مقام‌معظم رهبری در دانشگاه ها و حوزه های علمیه امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در دیدار آیت‌الله اعرافی با حجت الاسلام و المسلمین رستمی، تفاهم‌نامه همکاری بین حوزه‌های علمیه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها امضا شد.  

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دیدار با آیت الله اعرافی که در دفتر مدیر حوزه علمیه در قم برگزار شد، عنوان کرد: مجموعه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نماینده حوزه‌های علمیه در محیط های دانشگاهی است.
 
وی افزود: ما با شورای عالی انقلاب فرهنگی توافقی داشتیم که اگر حکمی قرار است درباره دانشگاه‌ها داده شود، قبل از آن از ما مشورتی بگیرد تا جریان سوء به راه نیفتد.
 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گفت: اگر ما طرف مشورت تصمیمات قرار بگیریم، به نوعی می توان در تصمیم گیری‌ها حکمت را هم در نظر گرفت.
 
حجت الاسلام والمسلمین رستمی یادآور شد: اگر بدنه‌ای از اساتید مومن با مجموعه نهاد رهبری دانشگاه‌ها در ارتباط باشد، بسیاری از موج‌سازی‌ها در فضای مجازی رخ نخواهد داد، در قضیه بنزین اگر جامعه دانشگاهی به کار ورود می کرد، نیاز به ورود رهبر معظم انقلاب نبود.
 
وی ادامه داد: اگر نیروهای مستعد و نخبه حوزه وارد فضای دانشگاهی شوند، ثمره بسیار مناسبی خواهد داشت و می‌توان از این فرصت به بهترین نحو بهره برد.

کد مطلب 4976601
زهرا سیفی

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