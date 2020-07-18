امکان تحصیل همزمان دانشجویان مستعد پزشکی در دوره عالی بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان پزشکی علاقمند به تحصیل همزمان در دوره MD-MPH (دوره عالی بهداشت عمومی) که واجد شرایط هستند می توانند با ثبت نام در دوره MD-MPH دانشگاه علوم پزشکی ایران در این دوره تحصیل کنند.

دانشجویان پزشکی می توانند در این دوره شرکت کنند که امتحان جامع علوم پایه (مقطع فیزیوپاتولوژی) یا سال اول دوره کارآموزی خود را گذرانده اند.

علاقمندان باید بر اساس آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی، رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مصوب وزارت بهداشت به عنوان استعداد درخشان شناخته شوند.

دانشجویان رشته پزشکی عضو کمیته های تحقیقات دانشجویی، مرکز رشد و نوآوری دانشگاه و کانون مجد دانشگاه علوم پزشکی ایران، علاقمند گذراندن دوره MD-MPH (دوره عالی بهداشت عمومی) ضروری است سابقه فعالیت های علمی تحصیلی خود را به دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه دهند.

همه متقاضیان ضروری است مدارک اعلام شده از سوی دانشگاه را در روز آزمون مصاحبه جهت ارائه به هیات ممتحنه همراه داشته باشند.

مدرک معتبر زبان انگلیسی یا زبان های خارجی دیگر، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر عملی، مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی یا بین المللی، مستندات مربوط به ترجمه یا تالیف کتاب، مستندات مربوط به همکاری یا اجرای طرح های پژوهشی، مدارک مربوط به آشنایی با علوم کامپیوتر از جمله مدارک لازم برای ارائه است.

دانشجویان پزشکی علاقمند به تحصیل همزمان در دوره MD-MPH (دوره عالی بهداشت عمومی) در صورت واجد شرایط بودن می توانند تا ۱۸ مرداد ۹۹ از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران و لینک مربوط به ثبت نام در این دوره ثبت نام کنند.