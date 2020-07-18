مرکز حل اختلاف حقوقی دانش بنیان ها راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان با اشاره به راه اندازی «مرکز مصالحه و ارجاع به داوری»، گفت: این مرکز برای حلوفصل انواع اختلافات تجاری و حقوقی شرکتهای دانشبنیان و فناور تاسیس شده است.
صاحبکار خراسانی با اشاره به لزوم راهاندازی مرکز مصالحه و داوری ادامه داد: اختلافات حقوقی به سه روش صلح و سازش، داوری یا حضور در محاکم قضایی حل میشوند اما حل اختلاف از طریق محاکم قضایی اغلب پرهزینه و زمان بر است. بر این اساس مرکز «مصالحه و ارجاع به داوری» با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس شد. شرکتهای دانشبنیان میتوانند در زمان عقد قرارداد قید کنند که در صورت بروز اختلاف، ابتدا در این مرکز مصالحه کنند و در صورت عدم مصالحه به مراکز داوری ارجاع داده شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر شرکتها، تمایل بیشتری به حل اختلاف از طریق صلح و سازش دارند، این مرکز میتواند خدمات قابلتوجهی به شرکتهای دانشبنیان ارائه دهد. برای استفاده از این خدمات، شرکتهای دانشبنیان در قراردادهای خود مرکز مصالحه را بهعنوان مرجع مرضیالطرفین (مورد رضایت دو طرف) انتخاب میکنند و در صورت عدم مصالحه میان شرکتها، این مرکز، داوری را به یک مراکز داوری همکار ارجاع میدهد.
ارائه مشاورههای حقوقی تخصصی
دبیر کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان در ادامه ضمن توضیح خدمات مرکز مصالحه و داوری، افزود: شرکتهای دانشبنیان نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با مسائل حقوقی و قضایی مواجه میشوند، بنابراین شرکتها نیازمند بهرهمندی از خدمات و مشاورههای حقوقی مخصوص بهخود هستند. در واقع، مرکز مصالحه و ارجاع به داوری به حلوفصل انواع اختلافات تجاری و حقوقی میان شرکتها میپردازد.
وی بیان کرد: مرکز مصالحه و ارجاع به داوری در موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان مستقر شده است و شرکتهای دانشبنیان برای مصالحه میتوانند از مشاوران و وکلا حقوقی خبره این مرکز تخصصی بهصورت رایگان استفاده کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری در مورد مزایای استفاده از این مرکز گفت: وجود سرعت بالا در رسیدگی و داوری، برخورداری داور از دقت نظر و تخصص و دانش کافی نسبت به مسائل شرکتهای دانش بنیان و هزینههای دادرسی پایینتر نسبت به محاکم قضایی از جمله مزایای استفاده از مرکز مصالحه و داوری است.
صاحبکار خراسانی با اشاره به رایگان بودن خدمات مرکز مصالحه و داوری برای شرکتهای دانشبنیان، خلاق و فناور گفت: باوجود مشاوران خبره این مرکز، شرکتهای دانشبنیان در صورت بروز اختلاف بهتر است بهجای مراجعه به محاکم قضایی با مراجعه به مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان و ثبت درخواست کنند.
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