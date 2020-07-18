بهره برداری از ۱۲۰۰ پروژه ورزشی/ اجرای طرح استعدادیابی عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های زیادی در بخش های گردشگری، ورزشی، صنعتی و تجارت دارد، افزود: وجود ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک این استان با افغانستان فرصت مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت های ورزشی و اقتصادی است.

وی با اشاره به پروژه های ورزشی موجود در کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود دارد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه علی رغم مشکلات اعتباری برای تکمیل ۸۰۰ تا هزار و ۲۰۰ پروژه ورزشی هدف گذاری شده است، افزود: از این تعداد ۳۷ مورد در خراسان جنوبی قرار دارد.

سلطانی فر ادامه داد: در صدد هستیم پروژه های بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی را تا پایان دولت تدبیر و امید تکمیل کنیم.

وی با اشاره به طرح استعدادیابی بیان کرد: در روستاها و مناطق عشایری ظرفیت های بالقوه ای در زمینه ورزشی وجود داشته که باید شناسایی شده و زمینه پرورش آنها فراهم شود.