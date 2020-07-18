  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۱

وزیر ورزش و جوانان خبر داد

بهره برداری از ۱۲۰۰ پروژه ورزشی/ اجرای طرح استعدادیابی عشایر

بهره برداری از ۱۲۰۰ پروژه ورزشی/ اجرای طرح استعدادیابی عشایر

بیرجند- وزیر ورزش و جوانان گفت: هزار و ۲۰۰ پروژه ورزشی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد تا پایان دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت های زیادی در بخش های گردشگری، ورزشی، صنعتی و تجارت دارد، افزود: وجود ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک این استان با افغانستان فرصت مناسبی برای بهره برداری از ظرفیت های ورزشی و اقتصادی است.

وی با اشاره به پروژه های ورزشی موجود در کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود دارد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه علی رغم مشکلات اعتباری برای تکمیل ۸۰۰ تا هزار و ۲۰۰ پروژه ورزشی هدف گذاری شده است، افزود: از این تعداد ۳۷ مورد در خراسان جنوبی قرار دارد.

سلطانی فر ادامه داد: در صدد هستیم پروژه های بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی را تا پایان دولت تدبیر و امید تکمیل کنیم.

وی با اشاره به طرح استعدادیابی بیان کرد: در روستاها و مناطق عشایری ظرفیت های بالقوه ای در زمینه ورزشی وجود داشته که باید شناسایی شده و زمینه پرورش آنها فراهم شود.

کد مطلب 4976798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها