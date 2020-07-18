به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: برابر اعلام معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص اعمال محدودیتهای در سطح شهر تهران که یکی از کلانشهرهای مهم و حیاتی بوده و دارای بیشترین مراکز اداری و تجاری است، مقرر شد از شنبه کلیه اجتماعات و همایشها ممنوع شود.
وی افزود: با توجه به دستور صادره کلیه استخرهای سرپوشیده، باشگاههای ورزشی و ورزشهای پر برخورد مانند کشتی، کاراته، جودو و.. ممنوعیت فعالیت دارند.
این مقام انتظامی درباره سایر محدودیتهای اعمال شده، تصریح کرد: برگزاری مراسم فرهنگی مذهبی، کافهها، قهوه خانهها، چایخانهها بویژه محلهای عرضه دخانی از شنبه در تهران تعطیل هستند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ در پایان با اعلام برخورد قاطعانه با متخلفان از شهروندان خواست: با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک در حفظ سلامت خود و سایر شهروندان تلاش کنند.
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